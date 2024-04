Cuộc thi viết “LÒNG TỐT QUANH TA”: Chàng trung úy làm thiện nguyện bằng cây xanh và sách

Tôi biết đến chàng trai Lê Tuấn Thành - sinh năm 1996 - qua lớp học tình thương xóa mù chữ tại làng Kret Krot, xã Hra. Lớp học được mở từ tháng 12-2023 với khoảng hơn 40 học sinh có độ tuổi 10 - 60 và người thầy đứng lớp là trung úy Lê Tuấn Thành. Đặc biệt, lớp học được tổ chức vào buổi tối sau một ngày người học lên rẫy trở về, có người còn bồng con đến lớp.



Lan tỏa sự tử tế

Từ nhỏ, Tuấn Thành đã là người ham học và đam mê công tác xã hội. Sau khi tốt nghiệp trung cấp cảnh sát, Thành được phân công về công tác tại xã Hra. Cũng từ đây, chàng trai gốc Quảng Bình đã gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Bahnar) từ trong công việc đến đời sống thường nhật. Thấy nhiều hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, con em không được đến trường, người già neo đơn không nơi nương tựa..., chàng trai trẻ quyết định làm thiện nguyện để gieo yêu thương, lan tỏa sự tử tế.

Lớp học xóa mù chữ của Lê Tuấn Thành tổ chức vào buổi tối cho người dân địa phương

Thành rất yêu quý trẻ em, anh luôn đau đáu chăm lo đời sống cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Thành cùng đồng đội, tổ chức Đoàn Thanh niên cơ sở tổ chức các chương trình thiện nguyện định kỳ như tháng 3-2023 tặng 100 suất quà cho các em nhỏ Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng, tặng một tủ sách 400 cuốn sách và 500 tờ flashcard học tiếng Anh...

Vì thành tích công tác, trung úy Lê Tuấn Thành đã được nhận Giải thưởng Thanh niên Sống đẹp 2023 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2023 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai 2023.



Đặc biệt, tháng 5-2023, Thành kêu gọi được 820 suất quà, 20 suất học bổng, 2 tủ sách trao tặng học sinh Trường Tiểu học Chư Gu (huyện Krông Pa) và Trường Tiểu học Ia Khươl (huyện Chư Păh). Suốt 5 năm qua, Thành đã đặt chân đến hầu hết các điểm trường khó khăn ở Gia Lai với hàng ngàn phần quà được trao đi, ước tính số tiền mà Thành vận động được và trao đi đã lên đến hàng tỉ đồng.

Trong tháng 9-2023, Thành đã vận động được 650 suất quà, 550 cuốn truyện tranh, 100 bộ đồ thể thao để trao tặng học sinh Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, xã Ia Pnôn và Trường Tiểu học Kpăh Klơng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, tổng trị giá 120 triệu đồng; 800 suất quà cho học sinh 3 Trường Tiểu học Hra số 1 và số 2, Trường THCS Hra. Trung úy Thành còn kêu gọi nhà hảo tâm tặng 15 bóng đèn năng lượng mặt trời và thắp sáng tuyến đường tại xã Ia Púch; 15 bóng điện năng lượng mặt trời tại xã Hra...

Ông Yũng, Phó Chủ tịch UBND xã Hra, cho biết: "Lớp học xóa mù chữ giúp cho bà con hiểu biết hơn, biết tính toán, từ đó chính quyền làm công tác tuyên truyền cũng dễ dàng hơn. Sau này bà con làm ăn, lao động sản xuất cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Lớp học của trung úy Thành rất ý nghĩa, chúng tôi ghi nhận và hết sức ủng hộ".

Phủ xanh môi trường bằng cây

Nhận thấy môi trường sống đang ngày càng bị đe dọa, đặc biệt là không khí ô nhiễm, Thành đã thành lập dự án "Hành trình xanh" vào tháng 6-2022 để phủ xanh những khoảng đồi trọc. Mới nhất, Thành "khoe" về sự kiện trồng và trao tặng 200 cây xanh, 600 cây ăn trái cho gần 600 em học sinh về trồng, chăm sóc tại xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai vào ngày 24-2.

Lê Tuấn Thành cùng các em nhỏ đọc sách

Trước đó, vào cuối năm 2023, Thành đã kêu gọi và trồng hơn 1.000 cây thông tại khu đồi thông phường Iakring, TP Pleiku và trồng 1.000 cây xanh (gồm cây gáo, sao, bàng, dầu, thông) ở khu đồi thuộc chùa Từ Quang (huyện Đức Cơ), trồng 6.000 cây trồng tại xã Gào, TP Pleiku... Những ngọn đồi xanh từng là đồi trọc đang ngày đêm nạp lại dưỡng khí cho bầu khí quyển, có thể kể đến như khu đồi núi Tịnh xá Ngọc Tường với 1.500 cây xanh, Tịnh xá Phú Cường 5.000 cây, đảo hồ Sê San 10.000 cây keo...

Dự án Hành trình xanh của Thành không chỉ trồng cây tại Gia Lai mà còn trồng ở các tỉnh lân cận như Kon Tum, Đắk Lắk, Phú Yên... Thành khát khao mang cây xanh đến gửi gắm niềm hy vọng xanh vào đất mẹ. Ngoài ra, dự án Hành trình xanh của Thành còn lan tỏa thông điệp "Người Việt Nam không xả rác" trên các phương tiện truyền thông đại chúng và thường xuyên tổ chức nhóm đi dọn rác nơi công cộng, bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên nước...

Trong dự án "Hành trình xanh", chỉ riêng xã Hra, nơi Lê Tuấn Thành đang công tác, anh đã tặng 40.000 cây keo giống cho 35 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp dân trồng rừng, tạo thêm sinh kế. Còn tính trên diện rộng, Thành đã tạo sự sống cho 150.000 cây xanh các loại như dầu, thông, keo, gáo... trên nhiều tỉnh, thành miền Trung và khu vực Tây Nguyên.

Cảm hóa người lầm lỡ bằng tặng sách

Từng có thời gian công tác tại trại tạm giam, Thành thấu hiểu được tâm lý của phạm nhân. Hầu hết họ đều muốn có cơ hội làm lại cuộc đời và những cuốn sách sẽ giúp ích đắc lực cho họ thanh lọc tâm hồn. Vì vậy, Thành đã thành lập dự án "Tủ sách thắp sáng đạo đức" vào tháng 11-2021.

Lê Tuấn Thành (bìa trái) trong một sự kiện trồng cây xanh cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai

Dự án khởi động với buổi trao tặng gần 2.000 cuốn sách, 20 phần quà cho Trại giam Gia Trung (Gia Lai). Tiếp đến, dự án trao 2.000 cuốn sách cùng 20 phần quà đến với Trại giam Long Hòa tại huyện Bến Lức (Long An).

Mỗi cuốn sách trao đi, một cánh cửa tri thức mở ra, một tâm hồn đạo đức được nuôi dưỡng. Hằng ngày, Thành tự chọn cho mình một cuốn sách để chiêm nghiệm. Anh tin rằng những người từng lầm lỡ phải ở trong trại giam sẽ tìm lại được lương tri qua những cuốn sách hay, giúp họ tự tin tái hòa nhập cộng đồng. Lần trao tặng sách tại Trại giam An Phước và Trại giam Phú Hòa (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) khiến Thành xúc động nhất. Hơn 3.000 cuốn sách đã được trao tới các phạm nhân, họ đón nhận sách bằng sự trân trọng và cả những giọt lệ nghẹn ngào.

Suốt 3 năm nay, trung úy Lê Tuấn Thành tranh thủ mọi thời gian rong ruổi khắp 19 trường học, 1 trại mồ côi, 7 trại cai nghiện, 12 trại giam khắp các tỉnh, thành để trao đi những cuốn sách, lập các tủ sách như: Trại giam Kim Sơn (Bình Định), cơ sở điều trị nghiện ma túy Bình Thuận, cơ sở điều trị nghiện ma túy Bình Dương, Cà Mau...và khoảng 30.000 cuốn sách đã được trao tặng các phạm nhân, người cai nghiện.

Lê Tuấn Thành cùng các bạn tặng sách cho phạm nhân

Đại úy Phạm Trần Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai, nhận xét: Trong những năm qua, trung úy Thành đã thực hiện rất nhiều dự án thiện nguyện, góp ích cho cộng đồng, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Đoàn Thanh niên công an tỉnh ghi nhận và biểu dương tấm gương đẹp của trung úy Thành để các đoàn viên trong đơn vị học tập.

Hiến máu, tặng tóc cho bệnh nhân ung thư Trung úy Lê Tuấn Thành cũng tham gia hiến máu 39 lần và vận động được hàng trăm đơn vị máu hiến. Thành triển khai chiến dịch "Hiến tặng tóc cho bệnh nhân ung thư" hỗ trợ cho Mạng lưới ung thư vú Việt Nam với gần 400 đoạn tóc làm tóc giả và 550 khăn trùm đầu cho bệnh nhân ung thư. Thành còn kết nối một điểm nhận tóc định kỳ tại địa chỉ 50 Thống Nhất, phường Iakring, TP Pleiku... Ngoài ra, Thành còn có một đội chuyên vá các đoạn đường hỏng trên địa bàn TP Pleiku để người dân tham gia giao thông được an toàn, đặc biệt về buổi tối. Nhóm của Thành đã sửa chữa 15 tuyến đường, hẻm bị "ổ gà", "ổ voi" với chiều dài gần 30 km.