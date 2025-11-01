HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Bài học về lòng nhân ái từ thầy hiệu trưởng

Cỏ Thi (Cư M’gar, Đắk Lắk)

(NLĐO) -Thầy là người truyền cảm hứng cho học trò và đồng nghiệp với tình yêu thương và lòng nhân ái của mình

Trong suốt 12 năm công tác tại trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (Cư M'gar - Đắk Lắk), tôi may mắn được làm việc và học hỏi từ nhiều đồng nghiệp xuất sắc. Đặc biệt, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi chính là thầy Phan Trọng Anh - Hiệu trưởng nhà trường. Không chỉ riêng tôi, mà đối với tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, thầy Trọng Anh luôn được xem là một ngọn đèn sáng cho biết bao thế hệ noi theo.

Quan tâm đến từng học trò

Thầy Trọng Anh luôn tâm niệm, mỗi học sinh là một cá thể riêng biệt, có hoàn cảnh, môi trường sống khác nhau nên cũng có những thuận lợi và trở ngại riêng. Thấu hiểu điều đó, thầy không chỉ nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong học tập mà còn quan tâm đến sức khỏe và đời sống cá nhân của từng em.

NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU: Thầy Trọng Anh - ngọn đèn sáng của ngành giáo dục - Ảnh 1.

Thầy Trọng Anh tặng xe đạp cho học sinh

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên chứng kiến sự tận tâm mà thầy dành cho học sinh của mình. Vào một buổi sáng mùa mưa, tôi bắt gặp thầy nép bên cổng trường kiên nhẫn trò chuyện cùng cậu học trò nhỏ đi học trễ. Thay vì nhắc nhở, thầy nhẹ nhàng hỏi lý do. Cậu học trò ngại ngùng, lí nhí trả lời: "Thưa thầy vì con đi bộ, đường xa nên không kịp giờ ạ."

Qua cuộc trò chuyện ngắn gọn, thầy biết cậu bé phải đi bộ đến trường, vì gia đình không đủ điều kiện để mua xe đạp. Bố của em mất sớm, mẹ đi làm xa, em ở với ông bà ngoại tuổi đã cao nên không thể chở em đi học được. Cảm thông trước hoàn cảnh của học trò, thầy an ủi: "Đường đến trường tuy xa nhưng thầy tin em đủ nghị lực để bước tới. Em còn bé mà đi như vậy là giỏi lắm rồi nè! Lần sau ta cố gắng đi sớm hơn một chút là được". 

Tiếp đó, thầy nhanh chóng nghĩ cách giúp đỡ cậu trò nhỏ. Thầy tiên phong quyên góp, đồng thời chỉ đạo Liên đội nhà trường phát động phong trào "Nuôi heo đất", "Thu gom giấy vụn"… để hỗ trợ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự tận tụy và trái tim ấm áp của thầy, cậu bé không chỉ có một chiếc xe đạp mới, mà còn được có thêm niềm tin vào tương lai, vào bao điều tốt đẹp khi sống trong tinh thần tương thân tương ái của tập thể nhà trường, nơi cậu đang theo học.

Lần khác, trong ngày đầu tiên của năm học mới, thầy phát hiện một học trò không có đủ sách vở để học tập. Em ấy, chỉ có vài cuốn sách cũ đã rách bìa. Thầy hỏi han, động viên và ngay lập tức mua thêm sách vở, đồ dùng học tập giúp học trò yên tâm học hành.

Thầy Trọng Anh cũng chú trọng đến vấn đề chăm sóc sức khỏe của học sinh. Thầy nhiều lần mua Bảo hiểm Y tế cho học sinh nghèo, giúp các em được bảo vệ sức khỏe toàn diện và gia đình bớt đi nỗi lo lắng về chi phí khám chữa bệnh khi chẳng may bị ốm. Thầy nói với tôi: "Mỗi học sinh đều có quyền được hưởng sự chăm sóc đầy đủ, thầy sẽ cố gắng không để bất kỳ em nào phải cảm thấy mình bị bỏ rơi".

Những lời nói và hành động của thầy Trọng Anh lúc nào cũng giản dị nhưng thể hiện được tính nhân văn trong đời thường. Đây là bài học thực tế đầy sống động về lòng nhân ái, về tình người mà thầy luôn muốn gửi gắm đến học sinh và cán bộ giáo viên trong nhà trường. Thầy bộc bạch: "Nghề dạy học chính là kỹ sư tâm hồn. Chúng ta không chỉ dạy văn hóa mà còn dạy các em biết yêu thương, biết ước mơ và biết chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.".

Thầy Trọng Anh không chỉ đề cao đến chuyên môn mà luôn dành thời gian tìm hiểu và theo sát từng bước phát triển của học sinh để kịp thời phát hiện ra mặt mạnh của từng em. Qua đó, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các em phát triển từ chính sở trường của mình.

Tôi nhớ, một lần trong giờ giải lao có giáo viên phàn nàn về thành tích học Toán của một trò trong lớp. Nghe vậy thầy mỉm cười và nhẹ nhàng nói với cô giáo: "Mỹ Tâm tuy học toán không giỏi nhưng bù lại hát rất hay. Ca sĩ hát hay chưa chắc đã giỏi toán. Mỗi người sinh ra đều có một thế mạnh riêng, điều quan trọng là ta phải khích lệ các em phát huy tốt khả năng của mình. Đừng bao giờ để bất kì em nào cảm thấy tự ti vì mình không giỏi một lĩnh vực nào đó mà hãy giúp các em tự tin ở những mặt mạnh mà các em có". Tiếp đó, thầy động viên cô trò cố gắng vượt qua những trở ngại để đạt được kết quả mình mong muốn.

Lời nói của thầy khiến tôi nhận ra rằng giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển tiềm năng riêng biệt của từng học sinh. Thầy luôn tin rằng, mỗi học trò đều có giá trị riêng cần được cổ vũ và khích lệ, để các em có thể phát huy hết khả năng của mình. Vì vậy, thầy thường xuyên chỉ đạo các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường tổ chức các buổi ngoại khóa giúp các em được giao lưu với nhau, thể hiện sở trường, rèn luyện kỹ năng sống và tự tin trước đám đông.

Sự tận tuỵ và lòng nhân ái thắp sáng ngôi trường hạnh phúc

Dưới sự lãnh đạo của thầy Trọng Anh, trường tiểu học Lý Thường Kiệt đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nhà trường không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn xây dựng một môi trường làm việc và học tập thân thiện, nơi cán bộ, giáo viên và học sinh đều cảm thấy được tôn trọng và yêu thương theo đúng nghĩa là một "Trường học hạnh phúc"

Nhiều năm liền trường đạt danh hiệu "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" và được công nhận là một trong những ngôi trường tiêu biểu của huyện Cư M'gar. Thầy Phan Trọng Anh với 50 năm tuổi đời và gần 30 năm tuổi nghề đã âm thầm gieo mầm yêu thương, truyền cảm hứng và khơi dậy tiềm năng trong lòng mỗi học sinh, giáo viên, nhân viên của trường tiểu học Lý Thường Kiệt. 

Mỗi câu nói truyền động lực, mỗi hành động thực tế của thầy không chỉ giúp học trò vượt qua khó khăn mà còn dạy các em biết yêu thương, đùm bọc nhau vượt qua gian nan trong cuộc sống. Sự tận tụy và lòng nhân ái của thầy đã thắp sáng con đường học tập và trưởng thành của bao thế hệ học trò.

NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU: Thầy Trọng Anh - ngọn đèn sáng của ngành giáo dục - Ảnh 2.

Thầy Trọng Anh (thứ hai vào, bên phải) cùng giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Khi kể lại câu chuyện về thầy, tôi không chỉ muốn nói về những thành tích mà thầy đã đạt được mà hơn hết là về một trái tim đầy nhiệt huyết, một người thầy luôn tận tâm với từng học sinh, từng đồng nghiệp. Đối với tôi, thầy Trọng Anh không chỉ là một hiệu trưởng mà còn là một người anh lớn, một người dẫn dắt tôi và nhiều người khác vượt qua những vất vả trong cuộc sống và công việc.

"Chúng tôi, thật may mắn khi có thầy Trọng Anh làm hiệu trưởng. Thầy đã biến ngôi trường này thành ngôi nhà thứ hai, nơi mà mỗi ngày đi làm đều mang đến cho chúng tôi niềm vui và cảm giác tự hào. Những bài học từ thầy sẽ mãi là hành trang quý giá cho tôi, cho đồng nghiệp và cho biết bao thế hệ học trò đã từng được thầy dẫn dắt" – Cô giáo Vui, đồng nghiệp của thầy, chia sẻ.

Tin liên quan

Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Người gieo chữ nơi miền gió

Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Người gieo chữ nơi miền gió

Hơn cả việc dạy chữ, thầy giáo Phan Hoàng Bách còn gieo vào lòng học trò niềm tin rằng miền gió Lào cát trắng khắc nghiệt sẽ là điểm tựa để vươn lên

Người thầy kính yêu: Vững tay chèo trên đại dương tri thức

Cậu học trò năm nào phải bỏ học, tìm kế sinh nhai nơi phương xa đã trở về trường cũ miệt mài học tập rồi trở thành nhà giáo, tiến sĩ…

Cuộc thi viết người thầy kính yêu: Dốc tâm huyết nâng bước chân trò

Những tiết học hấp dẫn và đầy tính thực tiễn, thầy Ngô Trần Thịnh đang từng bước xây dựng thế hệ đội ngũ nhân sự báo chí chất lượng, giàu nhiệt huyết

Người thầy kính yêu
