Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Cô giáo tận tâm với học trò lớp 1

Năm học đầu tiên ở bậc tiểu học của con trai tôi đã khép lại với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tôi rất biết ơn cô giáo Tô Thị Thanh Thủy – giáo viên lớp ½, Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ), TP HCM, đã đồng hành cùng con trong hành trình học tập. Cô không chỉ mang đến kiến thức mà còn tạo ra môi trường vui vẻ, khuyến khích sự sáng tạo cho trẻ. Một năm học tràn đầy hứng khởi và trải nghiệm tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Sự dịu dàng của cô giáo lớp 1

Tôi nhớ ngày đầu đưa con đến lớp, cô vừa dỗ dành mấy em đang khóc vì sợ, vỗ về bạn nhỏ đang nằm vạ dưới đất vẫy vùng đòi mẹ, thỉnh thoảng lại quay qua trấn an phụ huynh. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, ấm áp. Có 20 năm công tác lại nhiều năm liền dạy lớp 1, cô Thanh Thủy nhanh chóng ổn định được lớp học với 50 bạn nhỏ. Cô Thủy chia sẻ rằng cô luôn coi học trò như con của mình ở nhà. Vì vậy, cô luôn kiên trì dạy bảo, hướng dẫn và bao dung với những sai sót của học trò. Cô là giáo viên nhưng cũng là phụ huynh nên rất hiểu những lo lắng của bậc làm cha mẹ khi con cái bước vào một môi trường hoàn toàn mới và luôn cố gắng để phụ huynh có thể yên tâm khi giao con cho nhà trường, giáo viên.

Quả thật khi nghe những lời tâm sự của cô, mỗi ngày vẫy tay tạm biệt con ở cổng trường, lòng tôi nhẹ nhàng hẳn vì biết con đã gặp được một người thầy tận tâm với nghề, người mẹ thứ hai dịu dàng. Nhiều khi trong giờ nghỉ, tôi nhận được vài tấm hình con cùng các bạn trong lớp gương mặt rạng rỡ trong giờ ra chơi hay ngủ ngon lành trong buổi trưa làm tôi vô cùng an tâm.

Ngay từ đầu năm, cô nhắn tin với các phụ huynh rằng cô không dạy thêm vì các con đã học cả ngày trên trường. Buổi chiều, hãy để các con vui chơi hay học một số môn năng khiếu, tập thể dục để tăng sự tự tin, rèn luyện sức khỏe. Ấy vậy mà chiều nào cô cũng ở lại kèm các con học còn yếu mà không nhận thù lao. Nhìn cô cần mẫn chỉ từng học trò viết chữ cái, phát âm từng chữ khi ngoài trời đã tối mịt, phụ huynh càng trân trọng tấm lòng vì học sinh thân yêu của cô Thanh Thủy. Phụ đạo cho các con xong, cô ở lại chấm bài, chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm sau.

Cô Thủy vẫn nói, các em như một tờ giấy trắng, phải rèn giũa, uốn nắn và cho các em đam mê khám phá cuộc sống, thích tìm tòi cái mới và yêu học hành từ đầu. Vì thế, trước mỗi bài giảng, một buổi học cô đều chuẩn bị rất kỹ càng. Nhiều hôm trời đã tối, có việc đi ngang trường vẫn thấy cô cẩn thận lật từng cuốn tập của học trò rồi viết những lời ngợi khen, động viên. Mỗi lần cô phát tập về cho phụ huynh kiểm tra, nhìn những chữ cái tròn xoe con viết, những lời phê ấm áp "cô khen con", "Thịnh tiến bộ nhiều, cô khen", tôi lại nhớ đến dáng ngồi cần mẫn của cô những buổi tối...

Để có thể thực hiện ước mơ trở thành một giáo viên, cô đã trải qua không ít khó khăn. Ngày trước nhà cô nghèo lắm. Mẹ cô bị liệt nửa người, nhà có 3 anh em, chỉ cô là gái nên hy sinh nghỉ ở nhà chăm mẹ, cho anh và em trai đi học, lúc đó cô đang học lớp 10. Sau 2 năm mẹ cô mất, bà nội cho đi học may. Cô vừa may vừa học bổ túc. Sau đó, cô tự đăng ký thi sư phạm, nhà không ai đồng ý vì lúc đó cô may rất giỏi, khách thương và chuộng lắm. Nhưng cô quyết tâm làm theo nguyện vọng của mình. Vừa may vừa học, cũng nhờ vậy cô lo được cho gia đình và thực hiện được ước mơ của mình. Chính vì thế mà cô thêm yêu và trân trọng nghề giáo của mình hơn.

Cô Thủy và con trai của tác giả

Những món quà ý nghĩa

Ngay từ đầu năm, cô Tô Thị Thanh Thủy vẫn bảo 50 học sinh của lớp là 50 hoàn cảnh gia đình khác nhau. Vì vậy, mọi hoạt động phong trào nên làm gọn, hiệu quả tránh tốn kém. Cô lúc nào cũng lo lắng sẽ tạo ra áp lực cho phụ huynh trong khi cuộc sống ngày càng khó khăn nhưng lại chẳng tiếc bỏ công, bỏ cả của để động viên tinh thần học trò. Để các em tự tin tham gia đồng diễn nhịp điệu, cô đã tự mua đồng phục cho cả lớp. Cuối học kỳ I, để ghi nhận sự cố gắng của các con, cô chụp hình rồi in lên hộp bút tặng mỗi bạn một hộp. Màu xanh cho các bạn nam, màu hồng cho các bạn nữ. Trên mỗi hộp bút, cô cẩn thận in tên từng em. Con trai mang hộp bút in có dòng chữ: "Tạ Hùng Thịnh mãi yêu lớp 1/2" về khoe mặt rạng rỡ niềm vui, tôi biết rằng món quà cô tặng thật sự có ý nghĩa với con thế nào.

Tôi nhớ hoài khi các con bước qua tập viết bằng bút mực, cô tặng cho mỗi bạn một cây bút máy có khắc tên cho từng bạn. Đó như là một dấu ấn của các bạn lớp 1 khi bước vào một giai đoạn mới. Ngày tổng kết, cô nắn nót viết tay từng lời nhận xét cho các em, cô còn cẩn thận in từng tấm hình đáng yêu dán vào. Cô Thủy luôn có những món quà nho nhỏ nhưng đầy yêu thương khuyến khích học trò.

Cô giáo Thủy chuẩn bị bút máy cho học trò vô cùng cẩn thận·

Các con cũng rất thương quý cô, mỗi giờ ra chơi hay cuối giờ về, các con thường quây quần chơi cùng nhau trên lớp. Khi thì rủ cô chơi trò ô ăn quan, khi thì cùng cô đánh cờ tướng. Có lúc cô lại chuẩn bị các viên hạt cho các con cùng nhau xỏ vòng tay tặng nhau. Vì cô luôn tận tình nên các con cũng thương cô, lúc nào cũng quấn quýt cạnh bên.

Cuối năm, các em còn viết thư cảm ơn cô, dù còn sai chính tả, câu chữ vẫn ngây ngô nhưng đó là tấm lòng của con trẻ.

Học sinh tặng hoa cho cô Thủy nhân ngày 8-3

Dù luôn tận tụy và hết lòng với đàn em thân yêu, nâng bước bao thế hệ học trò nhưng cô luôn khiêm tốn cho rằng bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cô vẫn chia sẻ là bản thân vẫn đang tự học từ sách vở, học từ đồng nghiệp những kỹ năng mới, áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng để tiết học sinh động hơn, học trò cảm thấy hứng thú và dễ tiếp thu kiến thức.

Mùa hè đã đến, một lớp học trò đã: "Chào bảng đen cửa sổ/ Chào chỗ ngồi thân quen/ Tất cả chào ở lại" thì cô vẫn một mình đến trường chụp tấm hình lớp học vắng lặng gửi vào nhóm lớp với dòng chữ: "Nhớ các con quá chừng!" làm tôi rưng rưng xúc động.

Cám ơn cô Thanh Thủy đã cùng bao lớp học trò Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa trải qua những tháng ngày học sinh đầy ý nghĩa. Cám ơn cô đã là người mẹ thứ hai của con trai tôi: Yêu thương, chăm sóc và dạy bảo con tận tâm. Và thực lòng cám ơn cô đã lan tỏa hình ảnh người thầy giản dị, dịu dàng và tận tụy đến với mọi người.