Văn hóa - Văn nghệ

Cuộc thi "Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…" kỷ niệm 30 năm bộ sách ra mắt

Kim Ngân

(NLĐO) - Cuộc thi "Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…" nhằm kết nối bạn đọc và gợi lại ký ức với bộ sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra đời bộ sách "Kính Vạn Hoa", Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng phát động cuộc thi "Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…" dành cho mọi độc giả yêu thích bộ truyện, là công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước.

Cuộc thi hướng tới mục tiêu tạo sân chơi sáng tạo, để bạn đọc chia sẻ kỷ niệm, cảm xúc và góc nhìn của mình về bộ sách đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Thời gian nhận bài từ ngày 5-11 đến 5-12 và công bố kết quả vào ngày 20-12.

Ở hạng mục bài viết, thí sinh thể hiện cảm xúc với bộ sách qua nhiều hình thức như viết thư, kể chuyện, nghị luận… Bài dài tối đa 1.000 từ, được khuyến khích gửi kèm ảnh minh họa để tăng tính trực quan và cảm xúc cho bài viết.

Cuộc thi "Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…" kỷ niệm 30 năm bộ sách ra mắt - Ảnh 1.

Cuộc thi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra đời bộ sách "Kính Vạn Hoa" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Đối với hạng mục vlog, thí sinh thực hiện video dài 3-5 phút, thể hiện sự yêu thích, kỷ niệm hoặc những câu chuyện cá nhân gắn với "Kính Vạn Hoa".

Cơ cấu giải thưởng gồm ba giải cho mỗi hạng mục: giải đặc biệt, giải sáng tạo và giải khán giả yêu thích nhất, với thẻ mua sách trị giá từ 3-5 triệu đồng và bộ "Kính Vạn Hoa" phiên bản kỷ niệm 30 năm. Bên cạnh đó, cuộc thi còn có giải tập thể trị giá 10 triệu đồng cho đơn vị có nhiều bài dự thi nhất.

Đại diện NXB Kim Đồng kỳ vọng cuộc thi sẽ trở thành hoạt động ý nghĩa, khơi dậy tình yêu văn học và đưa "Kính Vạn Hoa" trở lại với bạn đọc trẻ, đồng thời tạo không gian để những người đã lớn lên cùng bộ sách cùng nhau chia sẻ câu chuyện của riêng mình.

Dư âm đẹp từ cuộc thi về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Dư âm đẹp từ cuộc thi về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

(NLĐO) - Cuộc thi tạo ra một sân chơi cho độc giả thể hiện tình yêu với sách nói chung và sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thắp lửa yêu thương trong "Tiệm sách của nàng"

(NLĐO) - "Tiệm sách của nàng" hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm đọc thú vị và hấp dẫn với những sáng tạo mới mẻ và độc đáo từ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nguyễn Nhật Ánh và trăn trở về nghiệp văn chương

(NLĐO) - Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đưa ra những chia sẻ, động viên các nhà văn trẻ tại "Hội nghị những người viết trẻ TP HCM" 2024.

