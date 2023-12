Cuối năm, quyết không để tội phạm lộng hành!

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết từ ngày 15-12-2023 đến hết ngày 29-2-2024, lực lượng công an sẽ tập trung đấu tranh với các loại tội phạm như tín dụng đen, chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, gian lận thương mại, cờ bạc, ma túy, mại dâm…; đồng thời tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông.



Không để bị động, bất ngờ

Từ ngày 15-12, Bộ Công an đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kịp thời triển khai các biện pháp, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết trong đợt cao điểm này, ông đã yêu cầu công an các đơn vị làm tốt công tác phòng ngừa, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen; tội phạm hoạt động liên quan tín dụng đen. Ông Quang yêu cầu kiên quyết không để phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, cháy nổ xảy ra trên địa bàn.

Tương tự, đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ; nêu cao vai trò, trách nhiệm trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tuyệt đối không bao che, dung túng, hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm hoạt động lộng hành, gây mất an ninh trật tự. "Quyết tâm này sẽ góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cho người dân vui xuân, đón Tết" - ông Đẹp kỳ vọng.

Trong khi đó, đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, yêu cầu công an toàn tỉnh phải tập trung, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn. Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán kính ô tô giả lớn. Ảnh: QUANG NHẬT

Chiến công những ngày đầu ra quân

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết theo báo cáo sơ bộ, trong những ngày đầu ra quân đợt cao điểm, công an các địa phương đã triệt phá thành công nhiều ổ nhóm tội phạm liên quan ma túy, cướp giật và truy bắt một số đối tượng truy nã... Trong đó, một trong những ổ nhóm tội phạm bị công an phát hiện bắt giữ nhiều nhất sau ngày đầu ra quân là các đường dây vận chuyển ma túy và tổ chức sử dụng ma túy.

Đặc biệt, sau lễ ra quân mở đợt cao điểm, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập nhiều thành tích xuất sắc. Trong đó, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh này đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán kính ô tô giả lớn nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, qua kiểm tra, công an phát hiện cơ sở kính ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, do Trần Quốc Lợi (SN 1978) và Trịnh Thị Kim Như (SN 1988) làm chủ, có hành vi sản xuất, buôn bán số lượng rất lớn kính ô tô giả. Công an thu giữ 1 bộ máy in laser, 2 bộ máy tính và hơn 500 kính ô tô giả các logo của các hãng như Toyota, Mercedes, Peugeot, Huyndai, Mazda…

Các loại kính này được các đối tượng mua từ Trung Quốc, sau đó tẩy xóa các logo trên kính rồi dán logo giả các hãng xe khác vào.

Đà Nẵng ra quân sớm Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sớm hơn 15 ngày so với yêu cầu của Bộ Công an. Qua đó, lực lượng phát hiện, xử lý nhiều vụ án nổi cộm, gây bức xúc cho dư luận. Điển hình như vụ bắt giữ đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật là Nguyễn Hữu Hoàng Phong (SN 2000, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Hay vụ bắt quả tang Phan Quốc Trọng (32 tuổi; ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) tàng trữ, mua bán 4,5 kg chất ma túy dạng cần sa. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết lực lượng đã đề ra và quyết tâm hoàn thành 18 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu công tác trên các lĩnh vực. Theo đó, Công an TP Đà Nẵng quyết tâm đạt được một số chi tiết như: Kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với cùng kỳ năm 2023. 100% đối tượng hình sự, ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, thi hành án hình sự tại cộng đồng, loạn thần, "ngáo đá", thanh thiếu niên có dấu hiệu tàng trữ hung khí tụ tập đánh nhau, điều khiển xe gây rối trật tự,... được kiểm danh, kiểm diện, giáo dục, răn đe, quản lý, theo dõi, đấu tranh, xử lý theo quy định. 100% hộ gia đình thực tế được vận động trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay. Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí so với thời gian liền kề... H.Định