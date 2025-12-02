HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cuối ngày 2-12, giá vàng đang giảm rất mạnh

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng thế giới rớt mạnh vào cuối ngày, thủng mốc 4.200 USD/ounce; vàng miếng SJC lùi sâu về vùng 154 triệu đồng.

Cuối ngày 2-12, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.187 USD/ounce, mất gần 50 USD/ounce so với buổi sáng. Đây là mức giảm rất mạnh của giá vàng trong một phiên, lùi sâu khỏi mốc tâm lý 4.200 USD/ounce.

Nếu so với mốc cao nhất trong phiên đầu tháng 12, mỗi ounce vàng đang giảm tới khoảng 75 USD/ounce (tương đương 2,3 triệu đồng).

Giá vàng đang chịu áp lực chốt lời sau phiên tăng rất mạnh vào cuối tuần, leo lên mốc cao nhất trong khoảng 6 tuần qua. Kim loại quý mất hơn 1% trong phiên, nhưng vẫn tăng khoảng 4,6% trong vòng 1 tháng qua.

Nếu tính trong 1 năm qua, người nắm giữ vàng đã có mức sinh lời khoảng 58%.

Giá vàng thế giới giảm mạnh , SJC lùi sâu về 154 triệu đồng - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới giảm mạnh vào cuối ngày

Với thị trường vàng trong nước, tính đến cuối ngày, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết 152,5 triệu đồng/lượng mua vào và 154,5 triệu đồng/lượng bán ra - giảm thêm 100.000 đồng so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng giảm khoảng 1,2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại ổn định quanh 150,3 triệu đồng/lượng mua vào, 152,8 triệu đồng/lượng bán ra, sau khi giảm 1,1 triệu đồng so với hôm qua.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh , SJC lùi sâu về 154 triệu đồng - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC vào cuối ngày

Giá vàng thế giới giảm mạnh , SJC lùi sâu về 154 triệu đồng - Ảnh 4.

Giá vàng thế giới đang giảm nhanh


