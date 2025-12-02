HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Sáng 2-12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh, rời đỉnh lịch sử

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) - Giá vàng trong nước giảm trở lại theo đà đi xuống của giá vàng thế giới, trong đó vàng miếng SJC rớt khỏi mốc 155 triệu đồng/lượng

Sáng 2-12, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI điều chỉnh còn 152,6 triệu đồng/lượng mua vào và 154,6 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 1,1 triệu đồng so với hôm qua. 

Như vậy, giá vàng miếng SJC đã rời khỏi mốc đỉnh lịch sử sau đà tăng mạnh từ cuối tuần trước. 

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch trong khoảng 150,3 triệu đồng/lượng mua vào, 152,8 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 1,1 triệu đồng so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này đang được giao dịch ở mức 4.215 USD/ounce, giảm khoảng 17 USD/ounce so với đầu phiên sáng. So với sáng qua, giá vàng giảm khoảng 30 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 2 - 12 giảm mạnh , vàng SJC rời khỏi mốc 155 triệu đồng / lượng - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng liên tục biến động những ngày qua, dù chỉ số đồng USD (DXY) tiếp tục ổn định quanh vùng 99 – 100 điểm. Thị trường đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong tháng này, về xu hướng cắt giảm lãi suất cơ bản. Nếu FED giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, đồng USD có thể suy yếu và giá vàng sẽ hưởng lợi. 

Dù giá vàng giảm trở lại khi nhà đầu tư chốt lời song giới phân tích cho rằng nó vẫn được hưởng lợi trong ngắn hạn khi chứng khoán quốc tế đi xuống, nhu cầu trú ẩn vốn an toàn vẫn ở mức cao. Giá vàng đang ở vùng cao nhất trong khoảng 6 tuần qua.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,2 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 2-12: Tiếp tục đà tăng

Giá vàng hôm nay 2-12: Tiếp tục đà tăng

(NLĐO) - Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục đi lên bởi nhu cầu trú ẩn vốn an toàn, khi thị trường chứng khoán quốc tế lao dốc, đồng USD suy yếu đáng kể...

Giá vàng hôm nay 1-12: Vừa mở cửa đã lập kỷ lục mới

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng rất mạnh cả ở thị trường trong nước lẫn thế giới, vàng miếng SJC lập đỉnh cao mới.

Giá vàng hôm nay 30-11: Tăng vọt, đồng loạt dự báo đi lên

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay được cả chuyên gia lẫn nhà đầu tư dự báo còn tăng tiếp sau khi bứt phá mạnh mẽ vào cuối tuần.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng pnj giá vàng miếng SJC giá vàng
