Cuối ngày 2-9, giá vàng bất ngờ giảm nhanh

Cuối ngày 2-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn duy trì ở mức cao 129,1 triệu đồng/lượng mua vào và 130,6 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Tuy nhiên, trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM bất ngờ giảm giá vàng miếng SJC nửa triệu đồng, về quanh mức 132,6 triệu đồng/lượng mua vào, 133,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng so với buổi sáng, nhưng vẫn cao hơn tại các công ty vàng lớn khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết mua vào 122,5 triệu đồng/lượng và 125 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với sáng nay.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, thị trường vàng trong nước đang ở trong kỳ nghỉ lễ 2-9 nên giá vàng ít biến động. Chủ yếu một số cửa hàng vàng nhỏ điều chỉnh giá theo giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, cuối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.481 USD/ounce, giảm khoảng 30 USD/ounce so với mức đỉnh lịch sử (tương đương khoảng 950.000 đồng). Trong phiên giao dịch, có thời điểm giá vàng đã vượt qua mốc 3.500 USD/ounce từng lập vào hồi tháng 4, leo lên tới 3.508 USD/ounce. Đây là mức cao nhất trong lịch sử của kim loại quý này.

Giá vàng hôm nay rớt nhanh vào buổi chiều khi đồng USD mạnh lên. Chỉ số đồng USD (DXY) đang tăng lên 98,4 điểm, tăng 0,64% so với phiên trước.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đang ở vùng đỉnh lịch sử

Dù rời khỏi mốc đỉnh cao nhất, nhưng cả giá vàng trong nước lẫn thế giới đều đang ở vùng đỉnh lịch sử. Theo giới phân tích, giá vàng đang được hỗ trợ bởi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9 này. Nhiều nhà đầu tư đang đặt cược xác suất FED hạ lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp tháng 9, và sẽ có thêm những đợt giảm lãi suất tiếp theo và cuối năm nay, đầu năm tới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng vào khoảng 111,2 triệu đồng/lượng.