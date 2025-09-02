HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tăng rất mạnh, giá vàng lễ 2-9 đồng loạt lên đỉnh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Cả giá vàng miếng SJC lẫn giá vàng thế giới đều chạm vùng đỉnh lịch sử với nhiều bất ngờ.

Sáng 2-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC, DOJI duy trì ở mức cao 129,1 triệu đồng/lượng mua vào và 130,6 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua. Giá vàng miếng neo ở mốc đỉnh lịch sử trong kỳ nghỉ lễ 2-9. 

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM điều chỉnh giá vàng miếng mua vào 133 triệu đồng/lượng mua vào, 134 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua và cao hơn tại các công ty vàng lớn gần 2,5 triệu đồng/lượng.

Cùng duy trì mức cao chót vót, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được niêm yết mua vào 122,5 triệu đồng/lượng và 125 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với hôm qua. 

Giá vàng tăng kỷ lục trong kỳ nghỉ lễ 2 - 9 , động thái bất ngờ từ thị trường quốc tế - Ảnh 2.

Cả giá vàng trong nước lẫn giá thế giới đều tăng rất mạnh, đang ở mốc đỉnh lịch sử

Trên thị trường quốc tế lúc 9 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.493 USD/ounce, tăng tới khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước. Đáng chú ý, kim loại quý trên sàn quốc tế tiếp sát đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce từng lập vào hồi tháng 4. Trong phiên giao dịch đêm qua, có thời điểm giá vàng đã vượt 3.500 USD/ounce.

Như vậy, cả giá vàng trong nước lẫn thế giới đều đang ở vùng đỉnh lịch sử - vượt các dự báo và gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư. Đây là mức giá cao nhất trong hơn 4 tháng qua, được thúc đẩy bởi sự kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới và sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số đồng USD (DXY) tiếp tục duy trì ở dưới vùng 98 điểm - thấp nhất trong tuần qua.

Giá vàng thế giới đi lên mạnh mẽ nhưng vẫn đang thấp hơn nhiều so với giá vàng trong nước. Hiện kim loại quý quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại sáng nay vào khoảng 111,8 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng SJC gần 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng kỷ lục trong kỳ nghỉ lễ 2 - 9 , động thái bất ngờ từ thị trường quốc tế - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới có thời điểm chạm mốc đỉnh 3.500 USD/ounce

Giá vàng tăng kỷ lục trong kỳ nghỉ lễ 2 - 9 , động thái bất ngờ từ thị trường quốc tế - Ảnh 4.

Giá vàng miếng SJC cũng duy trì ở vùng đỉnh kỷ lục

 

