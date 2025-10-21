Cuối ngày 21-10, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm trở lại

Cuối ngày 21-10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng miếng SJC mua vào 151,5 triệu đồng/lượng, bán ra 152,5 triệu đồng/lượng, giảm trở lại 2,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Đây cũng là mức giá giao dịch tại Công ty PNJ, DOJI.

Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào vàng miếng SJC ở mức cao hơn là 152 triệu đồng/lượng, bán ra 152,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, Công ty SJC niêm yết mua vào 149,6 triệu đồng/lượng, bán ra 151,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Công ty PNJ báo giá mua vào nhẫn trơn thương hiệu PNJ ở mức 149,7 triệu đồng/lượng, bán ra 152,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu mua bán vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện nay, đến 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Chênh lệch mua bán được các đơn vị giãn rộng tới 3 triệu đồng/lượng - nới rộng cách biệt so với mức 1-2 triệu đồng những ngày trước đó.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại vào cuối ngày

Giá vàng trong nước giảm mạnh trở lại vào cuối ngày do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng chiều nay đang rớt thẳng đứng gần 100 USD/ounce, về còn 4.260 USD/ounce, mất tổng cộng khoảng 97 USD/ounce so với buổi sáng.

Diễn biến này khá bất ngờ đối với nhà đầu tư bởi giá vàng trong phiên sáng nay đã tăng cả trăm USD/ounce, hướng tới mốc đỉnh lịch sử vùng 4.380 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng đang biến động mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư đổ vốn vào kim loại quý khi lo ngại những yếu tố bất định từ kinh tế Mỹ, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Ở chiều ngược lại, áp lực chốt lời sau khi giá vàng liên tục phá các mốc đỉnh lịch sử. Vì vậy, trong trường hợp giá vàng đảo chiều - áp lực bán tháo là khó tránh.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 135,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc