Giá vàng thế giới giao tháng 12 cũng tăng 150 USD, lên tới 4.363 USD/ounce.

Lúc 5 giờ ngày 21-10 (giờ Việt Nam) , giá vàng thế giới lên tới 4.357 USD/ounce, tăng 127 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua 4.230 USD/ounce. Như vậy, sau khi sụt giảm 128 USD vào phiên cuối tuần trước, giá vàng hôm nay đã tăng trở lại hàng trăm USD/ounce.

Đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi tâm lý bất ổn trên thị trường toàn cầu, khi chính phủ Mỹ bước vào ngày thứ 20 đóng cửa, khiến dữ liệu kinh tế quan trọng của quốc gia này bị gián đoạn. Sự thiếu hụt thông tin kinh tế đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các tài sản trú ẩn an toàn như vàng - vốn thường được nhà đầu tư săn đón trong những giai đoạn bất ổn.

Ngoài ra, sau đợt bán tháo mạnh vào phiên cuối tuần trước, các nhà đầu tư đã chớp thời cơ mua vào khi giá vàng chạm mức thấp. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 150 USD, lên tới 4.363 USD/ounce.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng giá vàng hàng ngày ở mức cực đoan, có thể vùi dập nhà đầu tư bất cứ lúc nào do biến động khó lường.

Với tình hình chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa và dữ liệu kinh tế khan hiếm, thị trường vàng được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự không chắc chắn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần thận trọng trước những biến động mạnh và khó đoán của giá vàng . Những diễn biến tiếp theo về chính sách thương mại, tình hình tài chính Mỹ sẽ là yếu tố then chốt tác động xu hướng giá vàng trong những ngày tới.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC cuối ngày 20-10 tại các doanh nghiệp cũng lên tới 151,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn 150,2 triệu đồng/lượng.