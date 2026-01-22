HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cuối ngày 22-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại theo đà phục hồi của giá thế giới.

Cuối ngày 22-1, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 167,3 triệu đồng/lượng, bán ra 169,3 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. 

TIN LIÊN QUAN

Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh 170,5 triệu đồng lập vào hôm qua, giá vàng vẫn đang thấp hơn khoảng 1,2 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC cũng tăng trở lại, khi mua vào - bán ra còn 165,2 - 167,7 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 600.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu có sự cách biệt. Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bán vàng nhẫn 24K thương hiệu PNJ quanh mốc 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cao nhất thị trường được ghi nhận tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải khi lên tới 169,3 triệu đồng/lượng, bằng với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng SJC tăng trở lại vào Cuối ngày 22 - 1 theo đà phục hồi thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại vào cuối ngày

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, sau khi lao dốc vào phiên sáng, giá vàng hôm nay đi lên trở lại, vượt qua mốc 4.800 USD/ounce. Lúc 17 giờ 45 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.828 USD/ounce, tăng trở lại gần 40 USD/ounce so với buổi sáng.

Dù vậy, giá vàng hiện tại vẫn đang thấp hơn so với mốc đỉnh lịch sử vùng 4.900 USD/ounce lập vào hôm qua - ngày 21-1.

Ông Ryan McIntyre, quản lý cấp cao tại quỹ Sprott Inc., cho rằng giá vàng đang được hưởng lợi khi các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục - thay vì các kênh đầu tư khác. Sự chuyển hướng sang vàng được thúc đẩy bởi sự bất ổn ở những kênh khác như thị trường chứng khoán, nơi cho đến nay vẫn giúp các nhà đầu tư tránh được những lựa chọn khó khăn. Dự báo giá vàng không chỉ đạt mốc 5.000 USD/ounce trong năm nay mà còn có thể vượt trội hơn cổ phiếu và trái phiếu trong tương lai gần.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,6 triệu đồng/lượng.


Tin liên quan

Sáng 22-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn quay đầu rớt mạnh

Sáng 22-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn quay đầu rớt mạnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trở lại sau khi tăng sốc, ảnh hưởng từ đà lao dốc của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 22-1: Tăng vọt lập đỉnh rồi bất ngờ lao dốc mạnh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 22-1, biến động mạnh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo không dùng vũ lực để kiểm soát Greenland.

Giá vàng cao vút, đại gia vàng báo lãi hơn 2.800 tỉ đồng

(NLĐO) – Công ty PNJ hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 trong bối cảnh giá vàng miếng, vàng nhẫn liên tục lập những mốc cao mới.

giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng miếng giá vàng miếng SJC
