Giá vàng hôm nay 22-1: Tăng vọt lập đỉnh rồi bất ngờ lao dốc mạnh

Giá vàng hôm nay bất ngờ giảm sâu

Đêm qua, giá vàng thế giới có lúc lập đỉnh cao mới 4.884 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn duy trì cao, giữa lúc tâm lý né tránh rủi ro toàn cầu gia tăng.

Tuy nhiên, sau tuyên bố của Tổng thống Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos rằng ông sẽ không sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland, giá vàng hôm nay đã lao xuống. Đến 6 giờ sáng 22-1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao dịch tại 4.817 USD/ounce.

Giới phân tích nhận định thông tin từ ông Trump - người từng nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát Greenland và thậm chí không loại trừ các biện pháp mạnh - đã làm dịu bớt lo ngại về căng thẳng địa chính trị leo thang. Tuyên bố này giúp giảm áp lực rủi ro trên thị trường tài chính, khiến dòng tiền đổ vào vàng như tài sản trú ẩn an toàn tạm thời chững lại.

Nhiều nhà đầu tư và giới đầu cơ nhanh chóng chốt lời, đẩy mạnh bán ra, dẫn đến đợt điều chỉnh giảm sâu hàng chục USD/ounce chỉ trong thời gian ngắn.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 60,5 USD/thùng, trong khi chỉ số đồng USD duy trì ổn định và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 4,25%. Những yếu tố này cũng góp phần tạo nên sự biến động khó lường của giá vàng hôm nay.



