Kinh tế

Cuối tuần nhộn nhịp đổi xe xăng sang xe điện

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Chuỗi sự kiện "Ngày hội thu xăng đổi điện – Vì Việt Nam xanh" được tổ chức từ ngày 11 và 12-10 tại Bắc Ninh, TP Huế và TP HCM.

Tại TP HCM, ngày hội được tổ chức tại Quảng trường Golden Eagle thuộc khu đô thị Vinhomes Grand Park, phường Long Bình. Do tổ chức cuối tuần nên từ sáng sớm ngày đầu tiên, hàng trăm người đã có mặt tại đây để tham quan, mua sắm xe điện cũng như đổi xe xăng lấy xe điện khá nhộn nhịp.

Cuối tuần nhộn nhịp đổi xe điện - Ảnh 1.

Khách đăng chạy thử xe điện

Mọi người có thể đăng ký lái thử các mẫu xe máy điện của VinFast; các mẫu ô tô điện VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 và cả mẫu xe vừa ra mắt Limo Green.

Cuối tuần nhộn nhịp đổi xe điện - Ảnh 2.

Khách chốt mua xe máy điện

Tại đây, khách mua xe máy điện sẽ được hỗ trợ 10% giá xe, 100% lệ phí trước bạ, tặng 1 triệu đồng khi đặt cọc. Khách chọn mua ô tô được giảm giá 4% từ chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh" và hỗ trợ thêm đến 100 triệu đồng cho chương trình "Thu xăng đổi điện".

Cuối tuần nhộn nhịp đổi xe điện - Ảnh 3.

Khách chọn xe máy điện phù hợp

Ông Trịnh Ngọc Khang, cửa hàng phó cửa hàng VinFast Hùng Sơn (TP HCM), cho biết trong ngày đầu tiên, cửa hàng đã giao dịch được hàng chục chiếc. Ngày mai, nhiều người nắm bắt được thông tin chương trình sẽ đến giao dịch đông hơn. Khách hàng đổi xe máy xăng sang xe máy điện sẽ được cửa hàng hỗ trợ từ 500.000 đến 5 triệu đồng, tùy dòng xe.

Cuối tuần nhộn nhịp đổi xe điện - Ảnh 4.

Theo ông Bùi Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Kim Nhật Phát (TP HCM), dù ngày đầu triển khai đổi xe chưa được nhiều người biết đến nhưng số lượng khách tham quan rất nhộn nhịp. Nhu cầu đổi xe xăng lấy xe điện khá cao. Nhiều người không có nhu cầu đổi xe cũ cũng mua luôn xe máy điện khi đến tham quan.

Cuối tuần nhộn nhịp đổi xe điện - Ảnh 5.

Đông đảo người dân đến tham quan

Cuối tuần nhộn nhịp đổi xe điện - Ảnh 6.

Chiếc xe 7 chỗ được nhiều khách tham quan chú ý

Chị Hoàng Kim Thanh (Biên Hòa - Đồng Nai) có mặt từ sáng sớm để đăng ký chạy thử xe máy điện và chốt mua chiếc Evo Grand với giá 18,9 triệu đồng. "Xe này vận tốc vừa phải, quãng đường di chuyển khá dài, lên đến 134 km/ lần sạc, lại có mức giá vừa túi tiền" - chị nhận xét.

Nhộn nhịp thu xe xăng đổi xe máy điện


Chiếc xe 7 chỗ của VinFast vừa ra mắt là Limo Green cũng được nhiều người chú ý với màu vàng rực rỡ. Tại chương trình này, mẫu Limo Green được ưu đãi lên đến 52 triệu đồng, kéo mức giá xuống dưới 700 triệu đồng. 

Trong khi đó, VF 3 được ưu đãi 23 triệu đồng, VF 5 là 41 triệu đồng, VF 7 là 126 triệu đồng, VF 8 là 168 triệu đồng, VF 9 đến 238 triệu đồng...

Định giá ô tô cũ

