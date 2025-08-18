Lái thử - "chìa khóa" để chuyển đổi xe điện

Điều đó giúp thay đổi nhận thức, từ đó thúc đẩy hành vi chuyển đổi.

Theo báo cáo EV Transition Tracker do Motability Operations thực hiện, bất kỳ mức độ tiếp xúc nào - từ việc từng ngồi trên xe cho đến sở hữu xe - đều làm gia tăng đáng kể cách nhìn nhận tích cực đối với xe điện. Tỉ lệ người có cái nhìn tích cực với xe điện tăng mạnh theo mức độ tiếp xúc, cụ thể là 24% ở người chưa từng trải nghiệm, 44% với người từng là hành khách, 74% với người từng sạc xe và 90% ở người đang sở hữu xe điện.

"Chúng tôi cung cấp dịch vụ lái thử và trình diễn sạc xe điện để khách hàng hiểu về phương tiện, đánh giá xe điện có phù hợp với họ hay không, đồng thời giải tỏa những lo ngại phổ biến, nhất là về khả năng tiếp cận, quãng đường đi và sạc pin. Con người không thể đón nhận những gì họ chưa từng trải nghiệm" - ông Andrew Miller, Giám đốc điều hành của Motability Operations, đúc kết.

Báo cáo còn chỉ ra rằng nhiều người dân Anh vẫn xem xe điện là phương tiện "giàu công nghệ" và cao cấp, khi 51% mô tả xe điện "hiện đại về công nghệ" và 33% cho rằng chúng "sang trọng". Trong khi đó, những người đã sử dụng xe điện thường có xu hướng mô tả chúng "thân thuộc" (50%) và "đáng tiền" (47%).

Chuyên gia trong ngành cho rằng cần có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, cũng như cung cấp thông tin minh bạch để hỗ trợ người tiêu dùng chuyển đổi sang xe điện.

Ông Ian Plummer, Giám đốc thương mại của Auto Trader, nhận định một khi đã lái xe điện, rất hiếm người muốn quay lại dùng xe xăng. "Những buổi lái thử và trình diễn rất quan trọng, các nhà phân phối cần đẩy mạnh mô hình này" - ông Plummerb gợi ý.



