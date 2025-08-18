HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Lái thử - "chìa khóa" để chuyển đổi xe điện

Lê Tuấn

Một nghiên cứu về quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Anh cho thấy việc tăng cường các hoạt động lái thử và trải nghiệm thực tế là yếu tố quan trọng

Điều đó giúp thay đổi nhận thức, từ đó thúc đẩy hành vi chuyển đổi.

Theo báo cáo EV Transition Tracker do Motability Operations thực hiện, bất kỳ mức độ tiếp xúc nào - từ việc từng ngồi trên xe cho đến sở hữu xe - đều làm gia tăng đáng kể cách nhìn nhận tích cực đối với xe điện. Tỉ lệ người có cái nhìn tích cực với xe điện tăng mạnh theo mức độ tiếp xúc, cụ thể là 24% ở người chưa từng trải nghiệm, 44% với người từng là hành khách, 74% với người từng sạc xe và 90% ở người đang sở hữu xe điện.

"Chúng tôi cung cấp dịch vụ lái thử và trình diễn sạc xe điện để khách hàng hiểu về phương tiện, đánh giá xe điện có phù hợp với họ hay không, đồng thời giải tỏa những lo ngại phổ biến, nhất là về khả năng tiếp cận, quãng đường đi và sạc pin. Con người không thể đón nhận những gì họ chưa từng trải nghiệm" - ông Andrew Miller, Giám đốc điều hành của Motability Operations, đúc kết.

Báo cáo còn chỉ ra rằng nhiều người dân Anh vẫn xem xe điện là phương tiện "giàu công nghệ" và cao cấp, khi 51% mô tả xe điện "hiện đại về công nghệ" và 33% cho rằng chúng "sang trọng". Trong khi đó, những người đã sử dụng xe điện thường có xu hướng mô tả chúng "thân thuộc" (50%) và "đáng tiền" (47%).

Chuyên gia trong ngành cho rằng cần có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, cũng như cung cấp thông tin minh bạch để hỗ trợ người tiêu dùng chuyển đổi sang xe điện.

Ông Ian Plummer, Giám đốc thương mại của Auto Trader, nhận định một khi đã lái xe điện, rất hiếm người muốn quay lại dùng xe xăng. "Những buổi lái thử và trình diễn rất quan trọng, các nhà phân phối cần đẩy mạnh mô hình này" - ông Plummerb gợi ý.


Tin liên quan

Chính sách “đòn bẩy” nào giúp xe điện bùng nổ khắp thế giới?

Chính sách “đòn bẩy” nào giúp xe điện bùng nổ khắp thế giới?

(NLĐO) - Tiến trình chuyển đổi sang xe điện diễn ra hiệu quả tại nhiều nước, biến chúng thành lựa chọn tiện lợi và kinh tế cho người dân.

Phủ sóng trạm sạc xe điện

Việc lắp đặt trụ sạc điện đang được thực hiện tại các điểm đỗ xe có thu phí nhằm tận dụng hạ tầng sẵn có và đẩy nhanh tiến độ

Đột phá: Pin xe điện sạc 5 phút, đi 3.000 km

Huawei đang phát triển một loại pin xe điện với khả năng hoạt động lên đến 3.000 km, thời gian sạc chỉ trong 5 phút.

