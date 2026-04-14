Thời sự

Cưỡng chế 3 hộ dân không giao mặt bằng đường Nguyễn Văn Linh

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng các hộ dân không chấp hành giao mặt bằng, chính quyền địa phương buộc phải cưỡng chế.

Ngày 14-4, UBND phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan liên quan, tiến hành cưỡng chế 3 hộ gia đình liên quan đến Dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Ba hộ gia đình bị cưỡng chế gồm: hộ bà Kiều Thị Uyên (tổ dân phố 4 Trà Bá); hộ ông Lê Tuấn Quang - bà Dương Thị Hường (tổ dân phố 7 Trà Bá) và hộ bà Lê Thị Liên cùng các con (tổ dân phố 7 Trà Bá).

- Ảnh 1.

Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động không thành, chính quyền địa phương buộc phải cưỡng chế 3 hộ chưa bàn giao mặt bằng đường Nguyễn Văn Linh

Để giải phóng mặt bằng dự án này, UBND phường Hội Phú đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại công khai, minh bạch với các hộ dân. Các hộ dân có đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng được hưởng đầy đủ các chính sách bồi thường của nhà nước theo đúng quy định. Đến nay, 220/228 hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đều đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ gia đình cố tình chống đối nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đường và khu tái định cư Nguyễn Văn Linh.

Tại buổi cưỡng chế, ngoài sự có mặt của lãnh đạo phường Hội Phú và các ban, ngành chức năng của phường thì còn có lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Cứu hộ cứu nạn - Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Gia Lai) và lực lượng nhân viên y tế… nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ. Công tác cưỡng chế được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo phường Hội Phú, sau đợt cưỡng chế 3 hộ gia đình này, sẽ tiếp tục cưỡng chế các hộ gia đình còn lại nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đường và khu tái định cư Nguyễn Văn Linh.

Liên quan đến công tác đền bù, hỗ trợ toàn bộ dự án, đến nay đã thực hiện chi trả tiền 19 đợt, với tổng số tiền hơn 1.332 tỉ đồng.


Muốn luật đi vào đời sống, điểm mấu chốt không chỉ là có thêm biện pháp cưỡng chế hay không, mà là áp dụng với ai, trong trường hợp nào, đến mức nào

Băn khoăn về đề xuất cắt điện, nước để cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

(NLĐO)- Nhiều ý kiến băn khoăn trước đề xuất bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đề xuất cắt điện, nước để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính

(NLĐO)- Bộ Công an đề xuất cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng biện pháp tạm ngừng xuất cảnh; cắt điện, nước...

giải phóng mặt bằng tái định cư cưỡng chế
