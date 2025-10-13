HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Cường "Mưa đỏ" xúc động vì Lê Phương

Minh Khuê

(NLĐO) - Đỗ Nhật Hoàng tiết lộ cảnh quay xúc động, khó nhất trong "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi" là xem đoạn phim nhân vật Lê Phương thủ diễn trăn trối.

Cường của "Mưa đỏ" hóa phản diện Đông trong "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi"

Phim "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi" do Nguyễn Hoàng Anh đạo diễn khép lại sau 28 tập phát sóng. Bi kịch gia đình giữa Kimmie (Lê Phương đóng) và em trai Đông - Giáo sư (Đỗ Nhật Hoàng đóng) được đẩy đến giới hạn cuối cùng.

Cường "Mưa đỏ" xúc động vì Lê Phương - Ảnh 1.

Đỗ Nhật Hoàng nước mắt lưng tròng, xúc động vì Kimmie do Lê Phương diễn

Cường "Mưa đỏ" xúc động vì Lê Phương - Ảnh 2.

Nhân vật Kimmie của Lê Phương chọn tự ra đi để thức tỉnh em trai

Kimmie muốn buông bỏ quá khứ tìm lại bình yên nhưng Đông vẫn theo đuổi tham vọng quyền lực. Hai chị em đứng ở hai chiến tuyến, một bên là lòng vị tha, một bên là lòng hận thù.

Dù trái ngược lý tưởng, Đông vẫn khao khát được chị gái công nhận. Anh buộc Kimmie phải chứng minh tình thương bằng cách ra tay với Đức Nhân (Võ Cảnh đóng) và Angel (Thúy Ngân đóng). Không thể làm trái lương tâm, Kimmie chọn tự ra đi để em trai thức tỉnh.

Đỗ Nhật Hoàng tiết lộ cảnh Đông lặng người xem đoạn phim Kimmie trăn trối trước khi tự sát là cảnh quay xúc động nhất.

"Lúc nhìn vào màn hình, tôi bắt đầu thể hiện những nỗi đau mà Kimmie đã giấu từ đầu phim tới giờ. Từ sự méo mó trong nhận thức, cho đến tình cảm thương yêu mà Đông dành cho Kimmie, tình cảm mà trước đó chưa bao giờ nói ra thì khoảnh khắc đó là lúc mọi cảm xúc được bung ra. Cảnh đó rất khó, phải suy nghĩ nhiều, phải lắng lại nhiều" - Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ.

"Cô đừng hòng thoát khỏi tôi" kết thúc với khoảng lặng sau 28 tập

Cường của "Mưa đỏ" cho biết thêm cảnh quay hành động giữa anh, Võ Cảnh và Thúy Ngân kéo dài từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Cảnh này đòi hỏi sự tương tác căng thẳng nên cần tập trung cao độ nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương.

Cường "Mưa đỏ" xúc động vì Lê Phương - Ảnh 3.

Phim kết thúc sau 28 tập

Cường "Mưa đỏ" xúc động vì Lê Phương - Ảnh 4.

Mỗi nhân vật đối diện với cái kết đã chọn

Cường "Mưa đỏ" xúc động vì Lê Phương - Ảnh 5.

Cảnh hành động quay trong suốt 6 tiếng

"Đã quay cảnh hành động thì ít nhiều cũng có đau. Nhưng đó là nỗi đau mình chấp nhận, là một phần của diễn xuất. Tôi không nhớ nổi nhận bao nhiêu cú đấm, chỉ biết đến sáng là người rã rời" - nam diễn viên tiết lộ.

Không có khói lửa, không có tiếng súng, phim khép lại bằng khoảng lặng, mỗi nhân vật đều phải đối diện với cái kết cho lựa chọn của chính mình.

Trọn bộ của tác phẩm được phát trên nền tảng VieON.

Lê Phương Đỗ Nhật Hoàng Cô đừng hòng thoát khỏi tôi Kimmie kết phim
    Thông báo