Người khuyết tật bơi qua nghịch cảnh, thắp sáng niềm tin

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Người khuyết tật bơi qua nghịch cảnh, thắp sáng niềm tin

Thanh Trúc

(NLĐO) – Giải VĐQG môn Bơi lội Người khuyết tật 2025 không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là câu chuyện lay động lòng người về những nghị lực phi thường

Hành trình đầy gian nan đến với Giải Bơi lội người khuyết tật

Mỗi VĐV dự giải VĐQG môn Bơi lội Người khuyết tật - 2025 đều mang trong mình một câu chuyện. Với VĐV Trần Văn Mốm, những ngày đầu xuống hồ là chuỗi thử thách khắc nghiệt. "Có khi tập xong mệt đến mức cầm chén cơm cũng không nổi" - anh nhớ lại. 

Nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng nhờ sự động viên của HLV, anh kiên trì gắn bó với đường bơi hơn 10 năm qua. Cuộc sống mưu sinh cũng chẳng dễ dàng khi anh cùng vợ mưu sinh bằng nghề bán vé số. Thế nhưng, với ý chí và tình thương dành cho con, anh vẫn nỗ lực để trở thành điểm tựa tinh thần cho gia đình và tấm gương nghị lực cho hai con thơ.

Bơi qua nghịch cảnh, thắp sáng niềm tin - Ảnh 1.

VĐV Trần Văn Mốm xuất phát

Không ít VĐV khác cũng trải qua những cơn đau nhức cơ bắp, chuột rút hay chấn thương, song chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Nguyễn Ngọc Thiết, một trong những gương mặt tiêu biểu, khẳng định: "Đã xác định thi đấu thì không có khái niệm bỏ cuộc. 

Có thể bơi chậm hơn, nhưng "nhất định phải về đích". Không chỉ là VĐV dày dạn thành tích, anh còn là người thầy truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, trong đó có cả các em nhỏ khuyết tật. Với hơn 50 HCV quốc gia và nhiều huy chương tại ASEAN Para Games, anh là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của ý chí và lòng đam mê.

"Mắt sáng" từ nghị lực của người khuyết tật

Trên đường đua xanh, câu chuyện của Nguyễn Thị Hảo – VĐV khiếm thị – càng khiến nhiều người xúc động. Chị từng nhiều lần húc đầu vào tường, mất cả răng cửa vì không ước lượng được khoảng cách. "Lần đầu xuống hồ, tôi sợ hãi vì chỉ thấy mênh mông nước, chẳng biết đi về đâu" - chị kể. Từng bước một, chị luyện tập chậm mà chắc, dần khắc phục nỗi sợ, khẳng định mình bằng sự bền bỉ và bản lĩnh.

Bơi qua nghịch cảnh, thắp sáng niềm tin - Ảnh 2.

Nữ VĐV khuyết tật được sự hỗ trợ của tình nguyện viên khi hoàn thành phần thi

Còn với Phạm Tuấn Hưng, chàng trai trẻ mất đi đôi chân, hành trình đến với bơi lội bắt đầu từ lời giới thiệu bất ngờ của MC một giải đấu bóng đá. Chỉ sau 21 ngày tập luyện, anh đã giành HCĐ quốc gia đầu tiên. Gần đây, anh tiếp tục đoạt HCB tại Giải VĐQG 2025. Ngoài việc tập luyện miệt mài, anh còn duy trì công việc kinh doanh online để lo cho cuộc sống, đồng thời hướng tới mục tiêu lớn tại ASEAN Para Games 13.

Người khuyết tật vượt lên chính mình

Trong suốt giải đấu, hình ảnh các VĐV kiên cường chạm tay vào đích – dù chậm rãi, dù kiệt sức – đã khiến khán giả nghẹn ngào cổ vũ. Với họ, chiến thắng không chỉ nằm ở những tấm huy chương, mà còn ở sự mãn nguyện vì đã vượt lên chính mình.

Bơi qua nghịch cảnh, thắp sáng niềm tin - Ảnh 3.

Phần thi bơi ngữa của các VĐV khuyết tật. Ảnh: NGỌC TUẤN

Tham dự giải còn có nhiều VĐV có hoàn cảnh khó khăn, nhưng tất cả đều mang chung một tinh thần: khuyết tật không đồng nghĩa với giới hạn. Thành công của họ không chỉ tôn vinh thể thao Việt Nam, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ cho cộng đồng: chỉ cần không bỏ cuộc, mỗi người đều có thể tạo nên giá trị cho xã hội.

Tin liên quan

Giải Vô địch thể thao người khuyết tật quốc gia 2025

Giải Vô địch thể thao người khuyết tật quốc gia 2025

Giải năm nay quy tụ 317 HLV, VĐV đến từ 9 tỉnh, thành: Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, TP Huế và TP HCM.

VIDEO: Ấm áp lớp học pickleball miễn phí cho trẻ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ

(NLĐO) - 16 giờ thứ 6 hằng tuần, các bạn trẻ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ và hội chứng Down có thể đến học pickleball miễn phí tại Pickoball Sài Gòn Club.

VIDEO: Người khuyết tật chơi bowling thuần thục tại TP HCM

(NLĐO) – Những đường lăn bóng đầy hào hứng giúp người khuyết tật vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập và truyền năng lượng tích cực đến cộng đồng

thắp sáng niềm tin người khuyết tật Paragames thể thao Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo