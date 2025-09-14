Người khuyết tật bơi qua nghịch cảnh, thắp sáng niềm tin

Hành trình đầy gian nan đến với Giải Bơi lội người khuyết tật

Mỗi VĐV dự giải VĐQG môn Bơi lội Người khuyết tật - 2025 đều mang trong mình một câu chuyện. Với VĐV Trần Văn Mốm, những ngày đầu xuống hồ là chuỗi thử thách khắc nghiệt. "Có khi tập xong mệt đến mức cầm chén cơm cũng không nổi" - anh nhớ lại.

Nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng nhờ sự động viên của HLV, anh kiên trì gắn bó với đường bơi hơn 10 năm qua. Cuộc sống mưu sinh cũng chẳng dễ dàng khi anh cùng vợ mưu sinh bằng nghề bán vé số. Thế nhưng, với ý chí và tình thương dành cho con, anh vẫn nỗ lực để trở thành điểm tựa tinh thần cho gia đình và tấm gương nghị lực cho hai con thơ.

VĐV Trần Văn Mốm xuất phát

Không ít VĐV khác cũng trải qua những cơn đau nhức cơ bắp, chuột rút hay chấn thương, song chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Nguyễn Ngọc Thiết, một trong những gương mặt tiêu biểu, khẳng định: "Đã xác định thi đấu thì không có khái niệm bỏ cuộc.

Có thể bơi chậm hơn, nhưng "nhất định phải về đích". Không chỉ là VĐV dày dạn thành tích, anh còn là người thầy truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, trong đó có cả các em nhỏ khuyết tật. Với hơn 50 HCV quốc gia và nhiều huy chương tại ASEAN Para Games, anh là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của ý chí và lòng đam mê.

"Mắt sáng" từ nghị lực của người khuyết tật

Trên đường đua xanh, câu chuyện của Nguyễn Thị Hảo – VĐV khiếm thị – càng khiến nhiều người xúc động. Chị từng nhiều lần húc đầu vào tường, mất cả răng cửa vì không ước lượng được khoảng cách. "Lần đầu xuống hồ, tôi sợ hãi vì chỉ thấy mênh mông nước, chẳng biết đi về đâu" - chị kể. Từng bước một, chị luyện tập chậm mà chắc, dần khắc phục nỗi sợ, khẳng định mình bằng sự bền bỉ và bản lĩnh.

Nữ VĐV khuyết tật được sự hỗ trợ của tình nguyện viên khi hoàn thành phần thi

Còn với Phạm Tuấn Hưng, chàng trai trẻ mất đi đôi chân, hành trình đến với bơi lội bắt đầu từ lời giới thiệu bất ngờ của MC một giải đấu bóng đá. Chỉ sau 21 ngày tập luyện, anh đã giành HCĐ quốc gia đầu tiên. Gần đây, anh tiếp tục đoạt HCB tại Giải VĐQG 2025. Ngoài việc tập luyện miệt mài, anh còn duy trì công việc kinh doanh online để lo cho cuộc sống, đồng thời hướng tới mục tiêu lớn tại ASEAN Para Games 13.

Người khuyết tật vượt lên chính mình

Trong suốt giải đấu, hình ảnh các VĐV kiên cường chạm tay vào đích – dù chậm rãi, dù kiệt sức – đã khiến khán giả nghẹn ngào cổ vũ. Với họ, chiến thắng không chỉ nằm ở những tấm huy chương, mà còn ở sự mãn nguyện vì đã vượt lên chính mình.

Phần thi bơi ngữa của các VĐV khuyết tật. Ảnh: NGỌC TUẤN

Tham dự giải còn có nhiều VĐV có hoàn cảnh khó khăn, nhưng tất cả đều mang chung một tinh thần: khuyết tật không đồng nghĩa với giới hạn. Thành công của họ không chỉ tôn vinh thể thao Việt Nam, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ cho cộng đồng: chỉ cần không bỏ cuộc, mỗi người đều có thể tạo nên giá trị cho xã hội.