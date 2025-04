Cúp Truyền hình HTV-Tôn Đông Á 2025: Nick Kergozou về nhất ở Huế sau màn nước rút nghẹt thở

Chặng 8 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2025 dài 171,5 km từ Đồng Hới (Quảng Bình) đến TP Huế ngày 11-4 diễn ra đầy kịch tính với màn nước rút ngoạn mục giữa "vua nước rút" Nick Kergozou và Savva Novikov.

Mở màn bằng nỗ lực tấn công mạnh mẽ, 5 tay đua gồm Nguyễn Anh Huy (Pelio Kenda Đồng Nai), Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP HCM New Group), Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long), Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7) và Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đã thoát khỏi tốp đông và dẫn đầu đoàn đua trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Tay đua Nguyễn Anh Huy là người cán mốc đầu tiên tại Sprint 1 (Đại lý Tôn Đông Á Đại Lợi - Quảng Trị). Sprint 2 tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 ghi nhận chiến thắng của Tạ Tuấn Vũ, trong khi Nguyễn Hoàng Ngọc Linh vượt lên giành Sprint 3 tại đại lý Tôn Đông Á Phước Dũng (Hải Lăng, Quảng Trị).

Ngay sau Sprint 3, Nguyễn Hoàng Ngọc Linh quyết định đơn độc tấn công, tạo khoảng cách gần 3 phút với nhóm áo vàng Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp). Tuy nhiên, nỗ lực của tay đua An Giang bị dập tắt khi còn cách đích chưa đầy 20 km do sự truy đuổi quyết liệt từ tốp đông.

Nick Kergozou nhỉnh hơn nửa bánh xe trước Savva Novikov, có chiến thắng chặng thứ 4 tại giải và tiếp tục giữ vững danh hiệu Áo xanh - vua nước rút



Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) bất ngờ tấn công ở km 15 cuối cùng, nhưng cũng nhanh chóng bị tốp đông bắt kịp.

Ở những km cuối, đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thới Vĩnh Long tung "mũi nhọn" Nick Kergozou lên, tranh chấp nước rút với Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương). Hai tay đua về gần như cùng lúc, buộc trọng tài phải xem lại băng ghi hình để xác định người chiến thắng. Kết quả, Nick Kergozou nhỉnh hơn nửa bánh xe, có chiến thắng chặng thứ 4 tại giải và tiếp tục giữ vững danh hiệu Áo xanh - vua nước rút.

Đoàn đua về chung tốp đông nên các danh hiệu không có thay đổi: Loic Desriac tiếp tục giữ Áo vàng, Nguyễn Tấn Hoài giữ Áo cam, Đặng Văn Pháp giữ Áo trắng, còn Áo chấm đỏ vẫn trong tay Bùi Duy Tùng (Hà Nội).

Ngày mai 12-4, các tay đua bước vào chặng 9 với 20 vòng đua quanh cầu Tràng Tiền - Phú Xuân tại TP Huế, tổng cự ly 42 km.