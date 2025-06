Cựu bí thư, chủ tịch 1 xã ở Khánh Hòa bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra từ năm 2016 đến 2019 tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan này đã khởi tố bị can đối với các ông Nguyễn Thanh Nam, cựu Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh; Lê Hoàng Vương, cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh; Trần Công Danh, cựu công chức địa chính xã Vạn Thạnh; Lâm Tuấn Anh, cựu Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Vạn Ninh.

Quá trình điều tra, các bị can Nguyễn Thanh Nam, Lâm Tuấn Anh, Lê Hoàng Vương, Trân Công Danh có đơn xin tự nguyện khắc phục hậu quả và cam kết gia đình thay mặt khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của các bị can gây ra.

Để đảm bảo quyền lợi của các bị can trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thông báo về số tài khoản tạm giữ để gia đình các bị can nộp.

UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Trước đó, năm 2019, ông Nguyễn Thanh Nam đã bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng. Theo kết luận của cơ quan thẩm quyền, ông Nam còn để xảy ra tình trạng một số hộ lấn chiếm đất san ủi làm ao đìa nuôi trồng thủy sản, xây dựng nhà ở, trồng cây trái phép; cho thuê đất không đúng thẩm quyền; không kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với những trường hợp chặt phát cây, bụi để chiếm đất đồi, dốc trái phép ở nhiều khu vực với diện tích lớn; huy động tiền đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng không đúng quy định và để xảy ra sai sót trong việc duyệt hỗ trợ đối với 88 trường hợp nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

Đồng thời vi phạm quy định về đất đai, nhà ở, cụ thể là cho thuê đất ở Điệp Sơn đối với 2 doanh nghiệp không đúng nội dung chỉ đạo của UBND huyện; mua thửa đất số 7, tờ bản đồ số 18 thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; để vợ nhận 1 tỉ đồng từ 2 cá nhân khi giao dịch thành công việc nhận chuyển nhượng khu nghỉ dưỡng bãi Ông Hào, thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh.