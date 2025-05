Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre mong có cơ hội sửa chữa sai lầm

Hôm nay (8-5), ngày thứ hai của phiên tòa phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil tiếp tục với phần tranh luận.



Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) nêu tình tiết giảm nhẹ đặc biệt. Theo luật sư, thực tế gia đình bị cáo đã nỗ lực khắc phục thêm 15 tỉ đồng, được rút ra từ các sổ tiết kiệm.

Tuy nhiên, theo luật sư, mặc dù bản án sơ thẩm đã tuyên trả 133 sổ tiết kiệm cho bị cáo nhưng trên thực tế, các sổ này vẫn đang bị tạm giữ do có văn bản của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an gửi đến các ngân hàng, đề nghị tạm dừng giao dịch để chờ hướng dẫn tiếp theo.

Luật sư cho rằng nếu tòa án phúc thẩm không có kiến nghị rõ trong bản án thì việc nhận lại các sổ tiết kiệm này sẽ rất khó khăn trong thực tế thi hành án.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh tại toà

Luật sư cũng trình bày rằng bị cáo Thọ có sai phạm trong việc nhận quà tặng có giá trị nhưng cũng có mục đích thúc đẩy phát triển địa phương. Dù nội dung này đã được cấp sơ thẩm ghi nhận nhưng mức án tuyên vẫn còn cao so với tính chất, hậu quả của hành vi.

Liên quan đến các sổ tiết kiệm, HĐXX cho biết bản án sơ thẩm đã tuyên trả tài sản, tuy nhiên, việc cơ quan điều tra ra văn bản tạm dừng giao dịch là thuộc thẩm quyền độc lập của cơ quan điều tra, ngoài phạm vi đánh giá và xử lý của tòa án. Khi bản án có hiệu lực, cơ quan thi hành án dân sự sẽ thực hiện việc thi hành. Trường hợp các tài sản vẫn còn liên quan đến vụ việc khác thì việc xử lý tiếp theo là thẩm quyền của cơ quan Cảnh sát điều tra.

Luật sư nhấn mạnh rằng bị cáo không gây thiệt hại cho nhà nước, đã thể hiện thái độ ăn năn hối cải, mong muốn được tiếp tục đóng góp cho xã hội, do đó đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hơn nữa so với mức hình phạt mà VKS đã đề nghị.

Trong phần tự bào chữa bổ sung, bị cáo Lê Đức Thọ bày tỏ sự đồng tình với các luận điểm của luật sư bào chữa. Bị cáo gửi lời cảm ơn đại diện VKS vì đã ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ và đề xuất giảm hình phạt.

Ông Thọ nói bản thân rất mong được HĐXX tiếp tục xem xét, tạo điều kiện được giảm nhẹ thêm hình phạt để có cơ hội sửa chữa sai lầm và tiếp tục cống hiến cho xã hội.