Pháp luật

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh

Thành Nam

(NLĐO)- Ông Đỗ Trọng Hưng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ quá trình điều tra vụ án do Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng (SN 1971; ngụ phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa), hiện là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh- Ảnh 1.

Ông Đỗ Trọng Hưng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Lý do ông Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh là do có liên quan trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý điều tra.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh của ông Đỗ Trọng Hưng tính từ ngày 11-9-2025 đến ngày 6-1-2026.

Hiện ông Hưng liên quan đến vụ án nào thì chưa được Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin.

Ông Đỗ Trọng Hưng sinh năm 1971, quê xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương cũ (nay là xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa). Ông từng công tác tại Huyện ủy Quảng Xương, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Từ 2005 đến 2015, ông Hưng kinh qua các vị trí Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Huyện ủy Nông Cống cũ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2016, ông làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tháng 10-2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 9-2024, ông được điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Cựu bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị khởi tố

Cựu bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị khởi tố

(NLĐO)- Ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú liên quan tới dự án Hạc Thành Tower

Nhận hối lộ hơn 50 tỉ đồng từ Hậu "pháo", cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị truy tố

(NLĐO)- Nhận hối lộ 1 triệu USD và 25 tỉ đồng từ Hậu "pháo", cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng nhiều đồng phạm bị truy tố

Bắt tạm giam loạt lãnh đạo vụ án ông bầu Cao Tiến Đoan

(NLĐO)- Loạt lãnh đạo các đơn vị, trong đó có 1 Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án ông bầu Cao Tiến Đoan

Thanh Hóa
