Pháp luật

Bắt tạm giam loạt lãnh đạo vụ án ông bầu Cao Tiến Đoan

Thành Nam

(NLĐO)- Loạt lãnh đạo các đơn vị, trong đó có 1 Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án ông bầu Cao Tiến Đoan

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và bảo đảm an ninh, trật tự, trong đó có báo cáo vụ việc ông Cao Tiến Đoan mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra. làm rõ.

Bắt tạm giam loạt lãnh đạo vụ án ông bầu Cao Tiến Đoan- Ảnh 1.

Ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa

Theo đó, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn bổ sung quyết định khởi tố bị can Cao Tiến Đoan về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" quy định tại khoản 2 Điều 218 Bộ Luật Hình sự.

Ngoài ông Cao Tiến Đoan, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ 8 bị can, gồm: Lê Anh Xuân (SN 1973; ngụ xã Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa), Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư phường Hạc Thành, nguyên Bí thư TP Thanh Hóa; Trần Anh Chung (SN 1974; ngụ xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Lê Mai Khanh (SN 1972; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch UBND phường Đông Sơn, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Tào Minh Hạnh, nguyên Giám đốc trung tâm quỹ đất TP Thanh Hóa (cũ).

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa còn khởi tố, bắt tạm giam các ông: Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn, để điều tra về tội nhận hối lộ; Hà Văn Hiếu, nhân viên Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; và khởi tố, bắt tạm giam bà Lê Thị Phương, thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa, để điều tra về tội nhận hối lộ.

"Ông bầu" bóng đá xứ Thanh bị bắt

Trước đó, tối ngày 28-8, hàng chục cảnh sát xuất hiện tại trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (trên đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) thực hiện khám xét đã gây chú ý của dư luận tỉnh Thanh Hóa.

Bắt tạm giam loạt lãnh đạo vụ án ông bầu Cao Tiến Đoan- Ảnh 2.

Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố, bắt ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Đến ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, ngụ tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan bị bắt giữ để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự 2015.

Ông Cao Tiến Đoan là một doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa, ông hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á. Ông Đoan hiện cũng là đại biểu hội đồng, Ủy viên Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

