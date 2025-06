Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng Hậu "pháo" và 39 đồng phạm hầu tòa

Theo dự kiến, ngày mai 24-6, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan ra xét xử. Phiên tòa do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa dự kiến kéo dài trong 10 ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.



Từ trái qua: Bị can Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành và Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: Bộ Công an

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo"), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị truy tố về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Có 9 cựu lãnh đạo, quan chức các tỉnh bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm: Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành, cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Khước, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hoàng Văn Nhiệm, cựu phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc; Chu Quốc Hải, cựu phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Phúc; Cao Khoa, cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Lê Viết Chữ, cựu bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng truy tố 17 người về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 8 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 5 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Đặng Văn Hoành, cựu chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long), bị cáo buộc phạm tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, đấu thầu. Hành vi sai phạm của ông Hậu và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước với tổng số tiền 1.168 tỉ đồng.

Hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền là hơn 1.100 tỉ đồng. Trong đó, hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là hơn 504 tỉ đồng, từ việc xác định lại giá đất là hơn 204 tỉ đồng và từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là hơn 459 tỉ đồng.

Hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Hậu còn dẫn đến hàng loạt cán bộ ở các địa phương nêu trên bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu còn lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, cấu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý Nhà nước tại các địa phương nêu trên hoặc thuộc các đơn vị tư vấn, để những cá nhân này thực hiện hành vi trái pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của Hậu, tạo điều kiện cho các công ty thuộc hệ sinh thái Phúc Sơn trúng thầu, thực hiện các dự án, gói thầu, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước.

Tổng cộng, Hậu "pháo" đã đưa hối lộ hơn 132 tỉ đồng. Trong đó, đưa hối lộ cho cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan 25 tỉ đồng và 1 triệu USD (tương đương hơn 47,9 tỉ đồng); đưa hối lộ bị cáo Lê Duy Thành 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD; đưa hối lộ Nguyễn Văn Khước 20.000 USD và bán cho bị cáo này 1 ô đất để hưởng chênh lệch 3 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Hậu cũng đưa hối lộ cho Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở GTVT, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi) 22,6 tỉ đồng cùng 240.000 USD. Trong đó, cá nhân Minh hưởng lợi 10,6 tỉ đồng và 40.000 USD. Thông qua Đặng Văn Minh, Hậu "pháo" đưa 6 tỉ đồng cùng 20.000 USD cho bị cáo Cao Khoa và đưa 6 tỉ đồng cho bị cáo Lê Viết Chữ.