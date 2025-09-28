HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Giải pháp mới cho nam giới liệt dương

D.Thu

(NLĐO) - Nhiều bệnh nhân liệt dương lâu năm đã tìm lại đời sống tình dục nhờ phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo, phương pháp điều trị tối ưu hiện nay.

Sau tai nạn chấn thương tủy cổ khiến liệt nửa người gần 20 năm trước, nam bệnh nhân 42 tuổi rơi vào tình trạng liệt dương, phải phụ thuộc vào thuốc hỗ trợ để duy trì đời sống tình dục.

Cứu cánh mới cho nam giới liệt dương- Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn cho người bệnh bị liệt dương. Ảnh: Thảo My

Khi biết đến phương pháp phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo (IPP), anh tìm đến Bệnh viện Việt Đức với hy vọng thoát khỏi cảnh lệ thuộc thuốc và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Ca mổ gặp không ít khó khăn do bệnh nhân bị liệt tay, song sau thời gian tập luyện, anh đã làm chủ thiết bị, hiện duy trì quan hệ bình thường, cuộc sống gia đình hạnh phúc.

PGS-TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức), cho biết với những chấn thương nặng như cột sống, niệu đạo, cơ hội hồi phục khả năng tình dục gần như không có, kể cả dùng thuốc.

Phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo trở thành giải pháp tối ưu, giúp bệnh nhân không chỉ cải thiện đời sống vợ chồng mà còn có thể sinh con tự nhiên. Đây cũng là phương pháp điều trị rối loạn cương dương hiệu quả cao nhất hiện nay.

Cứu cánh mới cho nam giới liệt dương- Ảnh 2.

Phẫu thuật điều trị liệt dương cho người bệnh

Trước đó, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, một nam thanh niên 31 tuổi bị liệt dương nhiều năm cũng được can thiệp bằng phương pháp này sau khi lạm dụng rượu và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Bệnh nhân cho biết tình trạng bất lực từng khiến anh mặc cảm, tự ti, hôn nhân bị đe dọa.

Tương tự, tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, một bệnh nhân 43 tuổi, đặt thể hang nhân tạo sau nhiều năm thất bại với thuốc và các phương pháp điều trị khác.

Bệnh nhân chia sẻ ca mổ giúp mình thoát cảnh "gián đoạn cuộc yêu" vì phải phụ thuộc thuốc, lấy lại sự tự tin và cảm xúc trọn vẹn.

Theo các bác sĩ, thể hang nhân tạo hoạt động nhờ nút bấm trong bìu, giúp dương vật cương cứng theo nhu cầu và xẹp lại sau khi quan hệ bằng việc bấm nút "xả" đặt trong bìu. Thiết bị gần như không ảnh hưởng thẩm mỹ, không gây vướng víu, đối tác khó phát hiện.

Sau khi thực hiện phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được xuất viện sau một vài ngày và mất khoảng 4-6 tuần để có thể sử dụng dương vật như bình thường.

Cứu cánh mới cho nam giới liệt dương- Ảnh 3.

Các bộ phận của thể hang nhân tạo. Ảnh: Afhanoi

Phẫu thuật đặt vật hang nhân tạo được xem là lựa chọn cuối cùng cho bệnh nhân rối loạn cương dương không đáp ứng với các phương pháp điều trị khác, không thể dùng thuốc kéo dài do lo ngại ảnh hưởng sức khỏe nam giới.

Hiện nay, nhiều cơ sở y tế đã ứng dụng kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo trong điều trị rối loạn cương, giúp bệnh nhân lấy lại chức năng tình dục.

