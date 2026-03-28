Cựu cảnh sát "vẽ đường" cho "ông trùm" hàng giả tiêu hủy chứng cứ, đối phó với công an

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu cảnh sát "vẽ đường" cho "ông trùm" hàng giả tiêu hủy chứng cứ, đối phó với công an

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Danh Dũng đã hướng dẫn "ông trùm" sản xuất thực phẩm chức năng giả đối phó với cơ quan điều tra, tiêu huỷ tang vật vụ án.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) về 3 tội danh "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ". Riêng bị can Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4 Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 Bộ Công an), bị đề nghị truy tố tội cố ý làm lộ bí mật công tác.

Cựu cảnh sát hướng dẫn ông trùm hàng giả đối phó Công an và tiêu hủy chứng cứ - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh và tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trong vụ án, bị can Nguyễn Năng Mạnh bị cáo buộc cùng các đồng phạm tổ chức sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng giá trị hơn 539 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 264 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can Mạnh còn vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 143 tỉ đồng và đưa hối lộ số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Cáo trạng thể hiện, bị can Nguyễn Năng Mạnh và bị can Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) có mối quan hệ quen biết từ trước. Do đó, bị can Nguyễn Năng Mạnh đã trao đổi, nhờ Nguyễn Danh Dũng thông báo cho mình biết thông tin nếu có kiểm tra, xác minh các công ty do Mạnh điều hành.

Giữa tháng 4-2025, bị can Nguyễn Danh Dũng được phân công nhiệm vụ xác minh các hoạt động, sai phạm 6 công ty của Mạnh. Lợi dụng điều này, Dũng chủ động gặp gỡ, thông tin cho Mạnh biết việc 6 công ty đang bị xác minh. Hay tin, Mạnh nhờ cựu cán bộ cảnh sát "giúp đỡ" và được bị can Dũng đồng ý.

Theo cáo buộc, cựu cán bộ C05 hướng dẫn cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA cách thức đối phó với hoạt động điều tra. Chẳng hạn như thu hẹp quy mô sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại sổ sách, giấy tờ, bỏ tài liệu chi phí ngoài…

Đến ngày 11-4-2025, bị can Nguyễn Danh Dũng tiếp tục gặp gỡ và thông tin các công ty của Nguyễn Năng Mạnh vẫn đang xác minh, chưa có lịch kiểm tra và nhắc lại Mạnh phải thu gọn hoạt động, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu. Tại lần gặp này, Mạnh đưa cho cựu cán bộ cảnh sát 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 19-4-2025, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) phối hợp cùng C05 khám xét khẩn cấp Công ty Mediphar, MediUSA và các công ty do bị can Nguyễn Năng Mạnh làm cổ đông chính. Tuy nhiên, do được Dũng hướng dẫn từ trước nên Mạnh đã thống nhất, chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán doanh thu thật của công ty. Cùng đó là tiêu hủy toàn bộ ổ cứng máy tính; cất giấu, tiêu hủy thực phẩm chức năng...

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an kịp thời phát hiện, thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng tại các kho và nơi tiêu huỷ. Tuy nhiên, toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán và ổ cứng máy tính đã bị các bị can tiêu huỷ, vứt bỏ tại sông Hồng nên không thể thu hồi.

VKSND tối cao nhận định hành vi tiết lộ thông tin và hướng dẫn của cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Danh Dũng cho ông Mạnh đã gây cản trở hoạt động điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu giữ chứng cứ, tài liệu điều tra vụ án. Hành vi này trái quy định của luật Công an nhân dân và quy chế làm việc của Cục C05, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, do đó bị truy tố về tội "cố ý làm lộ bí mật công tác".

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị can Nguyễn Danh Dũng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Lời khai của các bị can phù hợp nhau, phù hợp với lời khai của những người liên quan và chứng cứ, tài liệu thu giữ được.

Tin liên quan

(NLĐO)- Cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Danh Dũng đã hướng dẫn "ông trùm" sản xuất thực phẩm chức năng giả để qua mặt lực lượng chức năng.

"Ông trùm" sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

(NLĐO)- Cơ quan tố tụng cáo buộc "ông trùm" Nguyễn Năng Mạnh cùng các đồng phạm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả lên tới hơn 539 tỉ đồng.

Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn

(NLĐO)- Liên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo