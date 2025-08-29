HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Cựu chiến binh đến từ 7 giờ sáng 29-8, xúc động khi được ưu tiên vị trí "VIP" xem diễu binh

Minh Chiến

(NLĐO)- Lực lượng chức năng bố trí ưu tiên vị trí ngồi thuận lợi cho cựu chiến binh xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Theo kế hoạch, từ 6 giờ 30 phút ngày 30-8, tại Quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

Song từ trưa ngày 29-8, rất đông người dân đã có mặt tại các tuyến đường có các khối diễu binh, diễu hành đi qua để giữ chỗ, chờ xem tổng duyệt vào sáng sớm 30-8.

Cựu chiến binh Võ Văn Quyên xúc động khi được bố trí vị trí thuận lợi để xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30-8. Video: Minh Chiến

Trong sáng 29-8, tại khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung,... lực lượng công an đã tích cực triển khai, tạo dựng các khu vực ưu tiên với khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi xem tổng duyệt.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, cựu chiến binh Vũ Văn Quyên (xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) từng công tác tại Sư đoàn 31, Quân đoàn 3, bày tỏ xúc động, vui mừng khi được bố trí vị trí thuận lợi trên đường Hùng Vương để theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ông cho biết cùng các đồng đội đến khu vực Quảng trường Ba Đình từ 7 giờ sáng, sau đó đi tham quan một số điểm lân cận.

Cựu chiến binh đến từ 7 giờ sáng 29-8, xúc động khi được ưu tiên vị trí "VIP" xem diễu binh- Ảnh 1.

Cựu binh Vũ Văn Quyên cùng vợ tại đường Hùng Vương

Cựu chiến binh Vũ Văn Quyên gửi lời cảm ơn đến các cấp, lực lượng chức năng, trong đó có Công an TP Hà Nội, đã ưu tiên, bố trí ghế ngồi tại các ví trí thuận lợi để các cựu chiến binh có điều kiện theo dõi diễu binh, diễu hành trong dịp trọng đại này của đất nước.

Theo Công an TP Hà Nội, việc chuẩn bị kỹ lưỡng khu vực ưu tiên là một phần trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân tại các sự kiện lớn của quốc gia. Hoạt động này không chỉ thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" mà còn góp phần tạo nên một không khí trang trọng, ấm áp, kết nối giữa các thế hệ tại sự kiện mang ý nghĩa lịch sử.

Cựu chiến binh đến từ 7 giờ sáng 29-8, xúc động khi được ưu tiên vị trí "VIP" xem diễu binh- Ảnh 2.

Khu vực ưu tiên cho cựu chiến binh

Cựu chiến binh đến từ 7 giờ sáng 29-8, xúc động khi được ưu tiên vị trí "VIP" xem diễu binh- Ảnh 3.

Cựu chiến binh được bố trí ngồi ở vị trí thuận lợi trên đường Hùng Vương

Cựu chiến binh đến từ 7 giờ sáng 29-8, xúc động khi được ưu tiên vị trí "VIP" xem diễu binh- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng bố trí ghế nhựa tại khu vực ưu tiên

Khu vực ưu tiên được đặt tại vị trí lý tưởng trên đoạn đường Hùng Vương, Trần Phú, Tràng Tiền,... cho phép các cựu chiến binh và người cao tuổi cùng toàn thể nhân dân có thể theo dõi trọn vẹn và trang nghiêm buổi tổng duyệt chương trình A80 sắp tới được thoải mái, an toàn.

Cựu chiến binh đến từ 7 giờ sáng 29-8, xúc động khi được ưu tiên vị trí "VIP" xem diễu binh- Ảnh 5.

Rất đông người dân đã có mặt tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học

Cựu chiến binh đến từ 7 giờ sáng 29-8, xúc động khi được ưu tiên vị trí "VIP" xem diễu binh- Ảnh 6.

Hình ảnh ghi nhận lúc 17 giờ ngày 29-8

Cựu chiến binh đến từ 7 giờ sáng 29-8, xúc động khi được ưu tiên vị trí "VIP" xem diễu binh- Ảnh 7.

Một em bé háo hức chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Cựu chiến binh đến từ 7 giờ sáng 29-8, xúc động khi được ưu tiên vị trí "VIP" xem diễu binh- Ảnh 8.

Khu vực nhà bạt phục vụ nhân dân trên đường Nguyễn Thái Học

Cựu chiến binh đến từ 7 giờ sáng 29-8, xúc động khi được ưu tiên vị trí "VIP" xem diễu binh- Ảnh 9.

Đường Trần Phú cũng chật kín người từ sớm

Cựu chiến binh đến từ 7 giờ sáng 29-8, xúc động khi được ưu tiên vị trí "VIP" xem diễu binh- Ảnh 10.

Ngã tư Trần Phú - Lê Trực

Buổi tổng duyệt có sự tham gia của đầy đủ các lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; lực lượng Pháo lễ; lực lượng Không quân bay chào mừng. Riêng lực lượng diễu binh, diễu hành có 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài.

Ngoài ra còn có lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển tại tỉnh Khánh Hòa ; các khối diễu hành quần chúng; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ. Trước thời gian diễn ra buổi tổng duyệt, các khối diễu binh, diễu hành xuất phát từ địa điểm tập kết đi qua các tuyến phố trung tâm Thủ đô tiến về Quảng trường Ba Đình.

Quân nhân Nga tập diễu binh giữa tiếng reo hò cổ vũ

(NLĐO) - Khoảnh khắc dễ thương khi em bé chìa tay chào chiến sĩ cơ động trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

“Bộ đội nhí” chìa tay chào chiến sĩ cơ động tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành

(NLĐO) - Khoảnh khắc dễ thương khi em bé chìa tay chào chiến sĩ cơ động trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Toàn cảnh sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

(NLĐO) - Sơ duyệt cấp nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bắt đầu lúc 20 giờ tối 27-8 tại Quảng trường Ba Đình.

