Quân nhân Nga tập diễu binh giữa tiếng reo hò cổ vũ

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã cử đoàn gồm 33 quân nhân đến Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9 (A80).



33 quân nhân trong khối đội hình Liên bang Nga dự sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Hà Nội

Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam cho biết khối quân nhân Nga dự lễ diễu binh là lực lượng của Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazhensky.

Khối đội hình quân nhân Nga đi diễu hành trong tiếng hò reo của người dân

Theo đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã cử đoàn gồm 33 quân nhân đến Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành đợt này.

Các quân nhân thuộc xứ Bạch Dương trong đoàn đều rất trẻ và đây là lần đầu tiên họ tới Việt Nam.

Được biết, Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazhensky là một đơn vị đặc biệt, gìn giữ truyền thống của đội cận vệ dưới thời Pyotr Đại đế. Lịch sử của trung đoàn gắn liền với Trung đoàn Preobrazhensky huyền thoại, biểu tượng của vinh quang và danh dự quân sự Nga. Ngày nay, đây là "tấm danh thiếp" của Lực lượng vũ trang Nga, đội danh dự đón tiếp nguyên thủ các quốc gia và tham gia vào những cuộc duyệt binh lớn nhất.

Khối quân nhân Nga dự lễ diễu binh là lực lượng của Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazhensky.

Nga là một trong bốn quốc gia nhận lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, cử lực lượng sang tham dự Lễ kỷ niệm A80. Ngày 20-8, chuyên cơ chở khối quân nhân Nga đã hạ cánh xuống Nội Bài, Hà Nội.

Trong 2 lần tổng hợp luyện và một lần sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối qua 27-8, lực lượng quân nhân Nga đều nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò cổ vũ từ người dân đứng dọc hai bên đường. Điều này là thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống.

Đây là một đơn vị đặc biệt, gìn giữ truyền thống của đội cận vệ dưới thời Pyotr Đại đế.

Lịch sử của trung đoàn gắn liền với Trung đoàn Preobrazhensky huyền thoại, biểu tượng của vinh quang và danh dự quân sự Nga.

Đây là "tấm danh thiếp" của Lực lượng vũ trang Nga, đội danh dự đón tiếp nguyên thủ các quốc gia và tham gia vào những cuộc duyệt binh lớn nhất.