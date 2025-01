Cựu chủ tịch An Giang Nguyễn Thanh Bình bị truy tố

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thanh Bình, cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình.

Cùng vụ án, bị can Trần Anh Thư, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Nguyễn Việt Trí, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, bị truy tố tội "Nhận hối lộ". Bị can Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68, bị truy tố về 3 tội danh "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, từ năm 2020-2023, để được UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát cũng như điều chỉnh, bổ sung trữ lượng khai thác cát tại khu mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuyên (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) phục vụ cho công trình trọng điểm của tỉnh An Giang, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã đưa hối lộ, lợi dụng các mối quan hệ cá nhân cũng như dùng lợi ích vật chất tác động đến các lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc UBND tỉnh…

Lợi dụng việc này, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã khai thác trái phép để bán tổng khối lượng hơn 3,7 triệu m3 cát, trị giá hơn 293 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 293 tỉ đồng.

Lê Quang Bình (ngoài cùng bên trái) cùng đồng phạm

Cáo trạng VKSND cáo buộc bị can Bình đã trực tiếp chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền đưa hối lộ cho Trần Anh Thư (khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang) hơn 960 triệu đồng, đưa Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) hơn 3 tỉ đồng. Tổng số tiền Bình đưa hối lộ là hơn 4 tỉ đồng.

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỉ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu từ tháng 10-2022 đến ngày 29-7-2023, Lê Quang bình đã chỉ đạo người nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản của cá nhân liên quan để nhận, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn tiền. Sau đó, Bình sử dụng hơn 18 tỉ đồng để trả nợ, sử dụng hơn 39 tỉ đồng phục vụ chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát, sử dụng hơn 41 tỉ đồng phục vụ nhu cầu cá nhân, sử dụng hơn 47 tỉ đồng để đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 xe ôtô.