Cựu chủ tịch NXB Giáo dục lĩnh án 12 năm tù

Chiều nay 16-1, TAND TP Hà Nội đã tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục).



Các bị cáo tại phiên toa

Theo đó, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Đức Thái, cựu chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục), 12 năm tù về tội Nhận hối lộ. Bị cáo Tô Mỹ Ngọc, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng, bị phạt 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát 3 năm tù cùng về tội Đưa hối lộ.

5 người bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải, hai Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục; Phạm Gia Thạch, thành viên HĐTV NXB Giáo dục, đều bị tuyên tháng 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ba bị cáo đang bị tạm giam nên tòa phán quyết trả tự do, nếu họ không bị tạm giam trong vụ án khác.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu trưởng ban Kế hoạch Marketing NXB Giáo dục, 2 năm tù và phó ban Đinh Quốc Khánh 23 tháng 3 ngày, bằng thời gian tạm giam.

Tòa ghi nhận toàn bộ hậu quả vụ án, 10 tỉ đồng đã được khắc phục, sẽ được trả lại cho bị hại - NXB Giáo dục; 2 tỉ đồng các bị cáo tự nguyện sung công quỹ. Đồng thời tòa cũng tuyên hủy kê biên các tài sản của các bị cáo trong giai đoạn điều tra, và trả lại tiền khắc phục thừa mà họ có mong muốn nhận lại.

Bản án sơ thẩm đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm, các bị cáo là cựu cán bộ NXB Giáo dục và các doanh nghiệp đã "cấu kết làm trái luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thân quen trúng thầu để hưởng lợi bất chính lớn, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Hành vi sai phạm thể hiện sự suy thoái, băng hoại đạo đức lối sống, làm mất uy tín với nhân dân. Việc truy tố xét xử là cần thiết để củng cố lòng tin của người dân, "trừng trị" cá nhân đi ngược lại lợi ích đất nước, nhân dân, xã hội. Tuy nhiên, xét các yếu tố nhân thân, giảm nhẹ, các đóng góp và ý thức khắc phục hậu quả, Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo mức án đều dưới mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề, nhẹ hơn điều luật, nhằm tạo điều kiện cho họ cải tạo, sớm về hòa nhập với cộng đồng.

Theo cáo buộc, việc mua giấy in sách giáo dục là hoạt động thường xuyên của NXB Giáo dục, sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh. Trước năm 2017, đơn vị này đều áp dụng hình thức "chào giá".

Từ năm 2017, Nguyễn Đức Thái được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐTV kiêm đại diện pháp luật của NXB Giáo dục, có quyền quyết định trong việc mua sắm giấy in phục vụ in sách giáo dục. Trên cương vị này, cựu chủ tịch NXB đã chỉ đạo lựa chọn mua giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn trái quy định nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực.

Trong quá trình thực hiện các gói thầu được giao với tổng giá trị hơn 452 tỉ đồng, bị cáo Thái đã nhận hối lộ của hai nhà thầu Phùng Vĩnh Hưng và Minh Cường Phát tổng số tiền 24,9 tỉ đồng.