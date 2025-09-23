Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bất ngờ được giảm 2 năm tù

Ngày 23-9, sau một tuần xét xử và nghị án, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ khai thác khoáng sản trái phép tại An Giang do Lê Quang Bình, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68, cùng đồng phạm thực hiện.



Đúng người, đúng tội, không oan sai

Sau phiên sơ thẩm, ông Lê Quang Bình (cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu) cùng 21 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

HĐXX nhận định lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với chứng cứ trong hồ sơ. Việc tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo về những tội danh nêu trên là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Đối với Lê Quang Bình, với vai trò chủ mưu, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới, nên tòa bác kháng cáo. Nhóm bị cáo thuộc Công ty Trung Hậu có tình tiết mới như nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, bổ sung bằng khen, giấy khen… nên được giảm một phần hình phạt.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 3-2025

Bị cáo Nguyễn Bảo Trung (cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang) được giảm án từ 5 năm xuống còn 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo khác do không có tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm.

Tự nguyện nộp 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) dù không kháng cáo nhưng gia đình đã tự nguyện nộp 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Bị cáo cũng có nhiều bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác. Vì vậy, HĐXX xem xét giảm hình phạt từ 8 năm 6 tháng xuống còn 6 năm 6 tháng tù.

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND TP HCM tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Bình 8 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) 8 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Ông Lê Quang Bình (bị phạt 13 năm tù về tội "Đưa hối lộ", 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và 12 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Các bị cáo khác lĩnh án từ 3 năm tù treo đến 9 năm tù giam.

Khai thác cát trái phép Theo bản án sơ thẩm, Lê Quang Bình và đồng phạm đã lợi dụng danh nghĩa khai thác cát phục vụ công trình trọng điểm để tổ chức khai thác trái phép hơn 3,7 triệu m3 cát trên sông Tiền, với trị giá gần 294 tỉ đồng, thu lợi cá nhân và gây thiệt hại tương ứng cho ngân sách nhà nước. HĐXX nhận định bị cáo Lê Quang Bình là người cầm đầu đường dây đưa hối lộ, khai thác cát trái phép quy mô lớn, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và rửa tiền nhằm hợp thức hóa nguồn lợi bất chính. Không chỉ vi phạm pháp luật, hành vi này còn tạo ra tiền lệ xấu trong quản lý tài nguyên, gây thất thoát lớn cho Nhà nước. Đáng chú ý, bị cáo Bình không thể một mình thao túng nếu không có "bàn tay bảo kê" từ quan chức địa phương, tạo điều kiện để Công ty Trung Hậu 68 trục lợi từ tài nguyên quốc gia. Trong đó, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cựu Phó Chủ tịch Trần Anh Thư và cựu Giám đốc Sở TNMT Nguyễn Việt Trí đã cấp phép sai, làm ngơ trước sai phạm, nhận hối lộ và ban hành chính sách ưu ái cho doanh nghiệp.



