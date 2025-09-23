Bình “kiểm” nói bị trầm cảm, không nhớ phạm tội ra sao

Ngày 23-9, TAND Khu vực 7 – TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Phạm Đức Bình (SN 1970, ngụ TP HCM, còn gọi là Bình "kiểm") cùng nhiều đồng phạm.

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ tháng 6 đến đầu tháng 10-2024, Bình "kiểm", Nguyễn Tuấn An, Chu Văn Hoàng Anh, Huỳnh Hoàng Vũ (tức Vũ Mèo) cùng các đồng phạm khác đã thực hiện nhiều hành vi phạm pháp, gồm: mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; không tố giác tội phạm; tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng.

Bị cáo Phạm Đức Bình tại toà

Tại tòa, bị cáo Bình "kiểm" thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khẳng định cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố đúng người, đúng tội.

Về hành vi mua bán vũ khí quân dụng qua biên giới và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bị cáo xác nhận không bị oan. Tuy nhiên, khi được hỏi chi tiết về một số tình tiết, Bình cho rằng do bản thân mắc bệnh trầm cảm nên không thể nhớ rõ mọi việc.

CLIP: Phiên xét xử Bình "kiểm" ngày 23-9

Trong vụ án này, Bình "kiểm" bị truy tố về hai tội danh: "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", quy định tại điểm b, g, h khoản 2 Điều 304 Bộ Luật Hình sự. Đây là khung hình phạt áp dụng đối với các trường hợp phạm tội có tổ chức, tái phạm nguy hiểm hoặc liên quan số lượng lớn vũ khí quân dụng. Với khung này, bị cáo có thể đối diện mức án từ 5 năm đến 12 năm tù.