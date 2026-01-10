HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cựu chủ tịch VPBankS làm tổng giám đốc chứng khoán SHS

Thái Phương

(NLĐO) – Theo SHS, quyết định bổ nhiệm nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy điều hành, tăng cường năng lực quản trị và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn mới

Ngày 10-1, Công ty CP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã công bố nghị quyết của HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Chí Thành vì lý do cá nhân và bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Linh làm người thay thế. 

TIN LIÊN QUAN

Việc thay đổi tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ có hiệu lực kể từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo SHS, quyết định bổ nhiệm nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy điều hành, tăng cường năng lực quản trị và chuẩn bị nguồn lực lãnh đạo cho giai đoạn phát triển tiếp theo của công ty. 

Diễn biến này trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào chu kỳ cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi các công ty chứng khoán phải tái định vị mô hình hoạt động, nâng cao tiêu chuẩn quản trị và chất lượng dịch vụ.

Chứng khoán SHS thay tổng giám đốc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Linh

Ông Nguyễn Duy Linh sinh năm 1982, là thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) Trường Solvay Brussels School (Bỉ), đồng thời có bằng cử nhân Tài chính cùng nhiều chứng chỉ chuyên môn trong các lĩnh vực phân tích tài chính, quản trị doanh nghiệp, đào tạo lãnh đạo và phát triển đội ngũ.

Ông Linh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cao cấp tại nhiều công ty chứng khoán như VPBankS, SSI, Mirae Asset Việt Nam… Trước khi về SHS, ông Linh từng là Chủ tịch HĐQT VPBankS.

Chứng khoán SHS thay tổng giám đốc - Ảnh 2.

Diễn biến cổ phiếu SHS trong nửa năm qua

SHS là công ty chứng khoán nằm trong hệ sinh thái tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển. Hiện tại, ông Đỗ Quang Vinh, con trai ông Hiển, đang làm chủ tịch HĐQT của Chứng khoán SHS.  

Năm 2025, SHS dự kiến đạt 1.648 tỉ lợi nhuận trước thuế, vượt 20% kế hoạch năm. Về giá cổ phiếu, kết thúc phiên giao dịch ngày 9-1, giá cổ phiếu SHS dừng ở mức 18.800 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan

Con trai bầu Hiển gom mạnh cổ phiếu SHS

Con trai bầu Hiển gom mạnh cổ phiếu SHS

(NLĐO)- Ông Đỗ Quang Vinh, con trai bầu Hiển, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SHS trong bối cảnh giá cổ phiếu này đi ngang liên tục 2 tháng qua

SHS ký thỏa thuận với 5 đối tác

(NLĐ)- Ngày 16-2, tại lễ khai trương trụ sở mới ở quận Đống Đa - Hà Nội, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS) đã thực hiện ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với 5 đơn vị.

Chứng khoán ngày 9-1: VN-Index tăng hơn 12 điểm, cổ phiếu bất động sản bị bán tháo

(NLĐO) - Đà tăng của VN-Index trong phiên gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm cổ phiếu trụ cột mang yếu tố Nhà nước

chứng khoán thị trường chứng khoán VN-Index đầu tư chứng khoán Chứng khoán SHS cổ phiếu SHS vpbanks
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo