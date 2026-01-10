Cựu chủ tịch VPBankS làm tổng giám đốc chứng khoán SHS

Ngày 10-1, Công ty CP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã công bố nghị quyết của HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Chí Thành vì lý do cá nhân và bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Linh làm người thay thế.

Việc thay đổi tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ có hiệu lực kể từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo SHS, quyết định bổ nhiệm nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy điều hành, tăng cường năng lực quản trị và chuẩn bị nguồn lực lãnh đạo cho giai đoạn phát triển tiếp theo của công ty.

Diễn biến này trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào chu kỳ cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi các công ty chứng khoán phải tái định vị mô hình hoạt động, nâng cao tiêu chuẩn quản trị và chất lượng dịch vụ.

Ông Nguyễn Duy Linh

Ông Nguyễn Duy Linh sinh năm 1982, là thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) Trường Solvay Brussels School (Bỉ), đồng thời có bằng cử nhân Tài chính cùng nhiều chứng chỉ chuyên môn trong các lĩnh vực phân tích tài chính, quản trị doanh nghiệp, đào tạo lãnh đạo và phát triển đội ngũ.

Ông Linh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cao cấp tại nhiều công ty chứng khoán như VPBankS, SSI, Mirae Asset Việt Nam… Trước khi về SHS, ông Linh từng là Chủ tịch HĐQT VPBankS.

Diễn biến cổ phiếu SHS trong nửa năm qua

SHS là công ty chứng khoán nằm trong hệ sinh thái tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển. Hiện tại, ông Đỗ Quang Vinh, con trai ông Hiển, đang làm chủ tịch HĐQT của Chứng khoán SHS.

Năm 2025, SHS dự kiến đạt 1.648 tỉ lợi nhuận trước thuế, vượt 20% kế hoạch năm. Về giá cổ phiếu, kết thúc phiên giao dịch ngày 9-1, giá cổ phiếu SHS dừng ở mức 18.800 đồng/cổ phiếu.