Chứng khoán ngày 9-1: VN-Index tăng hơn 12 điểm, cổ phiếu bất động sản bị bán tháo

Phiên giao dịch ngày 9-1 ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh trên thị trường chứng khoán. Trong khi VN-Index bật tăng hơn 12 điểm nhờ lực kéo quyết định từ nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh và doanh nghiệp có vốn Nhà nước, thì phần lớn cổ phiếu bất động sản lại lao dốc, nhiều mã rơi xuống dưới các vùng hỗ trợ quan trọng.

Kết phiên, VN-Index tăng 12,34 điểm, tương đương 0,67%, lên 1.867,90 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức rất cao, với tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 38.006 tỉ đồng, khối lượng khớp lệnh vượt 1,2 tỉ cổ phiếu.

Hàng cổ phiếu chìm sâu trong sắc đỏ

Đà tăng của VN-Index trong phiên hôm nay gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm cổ phiếu trụ cột mang yếu tố Nhà nước, đặc biệt là nhóm ngân hàng Big 4. BID tăng trần 7%, VCB tăng 6,8%, CTG tăng 6,7%. Riêng ba mã này đã đóng góp tổng cộng hơn 16 điểm cho chỉ số chung, qua đó tạo lực đỡ quan trọng cho thị trường.

Bên cạnh ngân hàng, nhóm cổ phiếu Viettel và dầu khí cũng giao dịch tích cực. VGI trên sàn UpCoM tăng trần gần 15%, CTR trên HoSE tăng trần 6,9%. Các cổ phiếu năng lượng lớn như GAS tăng 6%, GVR tăng hơn 5%, BSR tăng gần 6%, góp phần củng cố sắc xanh cho chỉ số.

Trái ngược với diễn biến tích cực của nhóm trụ, cổ phiếu bất động sản tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Hàng loạt mã giảm sâu với khối lượng lớn, phá vỡ nền giá ngắn hạn. PDR giảm 6,76%, TCH giảm 6,73%, DXG giảm 6,06%, DIG giảm 5,88%, NVL giảm 5,64%. Áp lực bán cho thấy dòng tiền đầu cơ đang rút ra nhanh khỏi nhóm này.

Sự tiêu cực cũng lan sang nhóm cổ phiếu chứng khoán và nhiều mã mid-cap khác, với VIX giảm 2,73%, VND giảm 2,53%.

Độ rộng thị trường phản ánh rõ trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng". Dù VN-Index tăng mạnh, số mã giảm lên tới 219, gấp đôi số mã tăng (107 mã), trong khi 53 mã đứng giá. Phần lớn nhà đầu tư nắm giữ danh mục cổ phiếu ngoài nhóm trụ vẫn ghi nhận mức giảm đáng kể.

Một điểm sáng hỗ trợ tâm lý thị trường là khối ngoại duy trì mua ròng mạnh, với giá trị hơn 805 tỉ đồng trong phiên. Tuy nhiên, dòng vốn ngoại chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu trụ như VCB, BID, CTG, qua đó góp phần gia tăng sự phân hóa của thị trường.

Theo giới phân tích, phiên giao dịch ngày 9-1 cho thấy rõ xu hướng "kéo trụ, xả mid-cap". Việc VN-Index tiệm cận vùng 1.870 điểm trong khi độ rộng thị trường suy yếu là tín hiệu nhà đầu tư cần thận trọng. Rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu, đặc biệt với nhóm cổ phiếu bất động sản đang gãy xu hướng.