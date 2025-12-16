Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong nhận hối lộ 44 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong nhận hối lộ 44 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc đã nhận hối lộ gần 44 tỉ đồng liên quan đến hồ sơ công bố sản phẩm.

Ngày 16-12, tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng 54 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại đơn vị này.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc hối lộ 44 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Phong; Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Nguyễn Hùng Long, cựu phó Cục An toàn thực phẩm; Đỗ Hữu Tuấn, cựu phó Cục An toàn thực phẩm; Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục phòng bệnh; Đinh Quang Minh, cựu Giám đốc trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm thuộc Đảng bộ Cục An toàn thực phẩm cùng 28 bị can khác về tội Nhận hối lộ. Nhiều bị can khác là cán bộ thuộc Bộ Y tế bị đề nghị truy tội Đưa hối lộ.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024, sau khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính khung, chưa cụ thể, chưa có hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm; đồng thời, cơ quan có thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và thẩm xét hồ sơ.

Lợi dụng những bất cập nêu trên, trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, vào tháng 9-2018, Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì họp cấp ủy, lãnh đạo Cục và thống nhất giao Trung tâm và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm là các đơn vị không có chức năng, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm vốn thuộc Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị liên quan, Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí theo quy định, với mức từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/bộ hồ sơ (trung bình khoảng 7 triệu đồng/hồ sơ) của các cá nhân trong quá trình thẩm xét hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm; đồng thời thống nhất việc phân chia số tiền thu lợi bất chính. Thực hiện theo chỉ đạo này, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng cộng hơn 94 tỉ đồng của các cá nhân để tạo điều kiện sớm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện thực hành sản xuất tốt (GMP).

Trong số tiền nêu trên, Nguyễn Thanh Phong đã chiếm đoạt gần 44 tỉ đồng, gồm hơn 43 tỉ đồng liên quan đến hồ sơ công bố sản phẩm và 330 triệu đồng liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận GMP.

Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi của Nguyễn Thanh Phong là chủ mưu, cầm đầu, bị can này phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền hối lộ mà các chuyên viên đã nhận là hơn 94 tỉ đồng, đồng thời buộc nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền đã chiếm đoạt là gần 44 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Phong thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn, hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động giao nộp tài sản để kê biên, bảo đảm thi hành án. Ngoài ra, bị can có nhiều thành tích trong công tác như được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế là những tình tiết được xem xét khi lượng hình.

Tin liên quan

Cựu cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong nhận bao nhiêu tiền "cảm ơn"?

Cựu cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong nhận bao nhiêu tiền "cảm ơn"?

(NLĐO)- Cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong khai sau một lần đi hậu kiểm về, được cấp dưới đưa phong bì, nói là "doanh nghiệp cảm ơn".

Vì sao nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị khởi tố?

(NLĐO) - Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Thanh Phong cùng 4 cán bộ Cục An toàn thực phẩm bị cáo buộc nhận tiền “lobby” để bỏ qua vi phạm của 2 công ty

Cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị khởi tố

(NLĐO)- Nguyễn Thanh Phong, cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng các đồng phạm nhận hối lộ trong vụ buôn bán hàng giả.

nhận hối lộ an toàn thực phẩm hàng giả Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo