Cựu danh thủ Real Madrid ca ngợi Yamal, tin La Liga không ngừng sản sinh tài năng mới

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Việt Nam chiều tối 18-8, danh thủ 2 lần vô địch Champions League (1997-1998, 1999-2000)- Christian Karembeu, cựu danh thủ của Real Madrid đã dành lời khen cho Yamal: "Chúng ta đang nói về một tài năng thực thụ, một ngôi sao xuất thân từ lò La Masia. Chính huyền thoại Johan Cruyff đã đặt nền móng và xây dựng triết lý bóng đá tại Barcelona, nhờ đó CLB có thể trình làng những cái tên xuất chúng như Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta và giờ là Yamal".

Việc La Liga bị nhận định thiếu đi hấp dẫn vì vắng bóng Ronaldo - Messi, Karembeu khẳng định giải đấu không thiếu những gương mặt sáng giá, không chỉ ở Barcelona hay Real Madrid mà còn tại Mallorca, Valencia hay Sevilla. Vấn đề là các CLB cần trao cơ hội để cầu thủ trẻ phát triển, giống cách Yamal đang tận dụng để vươn tầm ngôi sao.

Cựu danh thủ Pháp nhấn mạnh: "La Liga từng chịu tác động lớn từ những huyền thoại như Maradona, Ronaldo hay Zidane, rồi sau này là Messi và Cristiano Ronaldo. Giờ đây, sức ảnh hưởng từ giải đấu vẫn không giảm, luôn tiến về phía trước và sẽ tiếp tục sản sinh những tài năng mới như Yamal hay Jude Bellingham, đồng thời duy trì vị thế ở đấu trường Champions League".

Cũng theo ông, việc Yamal góp mặt trong danh sách sơ tuyển "Quả bóng vàng 2025" là hoàn toàn xứng đáng.

"Yamal đã ghi bàn và thể hiện khả năng đặc biệt trong những trận đấu lớn. Ở tuổi 18, cậu ấy có tương lai rộng mở.

Dembele cũng xứng đáng, bởi anh ấy đã chinh phục Champions League và Siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào lá phiếu của giới truyền thông" - Karembeu nhận định.

Christian Karembeu sinh năm 1970 tại Lifou - hòn đảo thuộc Quần đảo Loyalty, một phần của lãnh thổ hải ngoại New Caledonia (Pháp). Ông từng chơi 51 trận cho Real Madrid và giành hai chức vô địch Champions League (1998, 2000). Trong màu áo đội tuyển Pháp, ông có 53 lần ra sân, ghi một bàn thắng. Cựu tiền vệ tuyển Pháp từng vô địch World Cup 1998.










