Thể thao

Lamine Yamal tỏa sáng, Barcelona đại thắng Mallorca 3-0 gây tranh cãi

Đông Linh (theo Barcelona)

(NLĐO) - Barcelona bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch La Liga bằng chiến thắng thuyết phục trên sân của Mallorca với nhiều khoảnh khắc gây tranh cãi.

Sân Son Moix chật cứng hơn 26.000 khán giả đã chứng kiến màn vùi dập của đội khách Barcelona trước các cầu thủ con cưng, cho dù Mallorca đã thi đấu đầy nỗ lực trong cả trận đấu.

Barcelona chủ động kiểm soát thế trận, dồn ép đối thủ với đội hình tấn công "khủng" gồm bộ ba Raphinha, Ferran Torres và Lamine Yamal. Phút thứ 7, Lamine Yamal đoạt bóng từ hậu vệ đối phương, chuyền bóng chính xác vào trung lộ để Raphinha ghi bàn mở tỉ số.

Lamine Yamal tỏa sáng, Barcelona đại thắng Mallorca 3-0 gây tranh cãi- Ảnh 1.

Raphinha sớm có bàn mở tỉ số cho Barcelona

Bàn thắng thứ hai của Barcelona đến ở phút 23 sau khi Ferran Torres lập công trong một tình huống gây tranh cãi. 

Có vẻ như một cầu thủ Mallorca chấn thương nằm sân nhưng trận đấu vẫn tiếp diễn và Torres tận dụng thời cơ để ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 trước sự phản ứng dữ dội của cả khán giả lẫn cầu thủ Mallorca.

Lamine Yamal tỏa sáng, Barcelona đại thắng Mallorca 3-0 gây tranh cãi- Ảnh 2.

Ferran Torres (7) ghi bàn đầy tranh cãi

Trước khi hiệp một khép lại, Mallorca còn chịu thiệt thòi nặng nề khi hai cầu thủ liên tiếp bị truất quyền thi đấu: Manu Morlanes nhận thẻ vàng thứ hai, trong khi Vedat Muriqi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm với thủ môn Joan Garcia.

Lamine Yamal tỏa sáng, Barcelona đại thắng Mallorca 3-0 gây tranh cãi- Ảnh 3.

Vedat Muriqi nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với thủ môn Joan Garcia

Sang hiệp hai, dù nắm ưu thế và chơi hơn người, Barcelona lại thi đấu khá nhạt, thiếu tích cực. Dù vậy, ở phút bù giờ 90+4, Lamine Yamal lại tỏa sáng khi nhận đường chuyền của Gavi, đi bóng rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc, ấn định thắng lợi 3-0 cho đội khách.

Lamine Yamal tỏa sáng, Barcelona đại thắng Mallorca 3-0 gây tranh cãi- Ảnh 4.

Lamine Yamal ấn định thắng lợi 3-0 cho Barcelona

Dẫu thắng đậm, HLV Hansi Flick không hài lòng với đội bóng dưới quyền. Ông đánh giá Barcelona chỉ chơi đạt "50% năng lực" và nhấn mạnh cho dù đối thủ chỉ còn chín người, Barca vẫn phải giữ nhịp độ để kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Đáng chú ý, thủ môn Joan García đã có màn ra mắt đầy ấn tượng cho Barca dù phải đối mặt tình huống va chạm mạnh với Muriqi và bị chấn thương nhẹ ngay trong hiệp một. 

Anh vẫn vững vàng giữ sạch mành lưới, mang lại sự an tâm dưới khung gỗ.

Lamine Yamal tỏa sáng, Barcelona đại thắng Mallorca 3-0 gây tranh cãi- Ảnh 6.

Marcus Rashford ra sân ở hiệp hai

Chiến thắng 3-0 giúp Barcelona giành trọn 3 điểm, khởi đầu suôn sẻ và tạm thời chiếm ngôi đầu bảng La Liga. Với phong độ đầy hứa hẹn từ Yamal cùng bộ đôi Raphinha và Torres, Barca đã gửi thông điệp rõ ràng: Họ vẫn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

La Liga Mallorca 0-3 Barcelona Lamine Yamal Raphinha Ferran Torres Vedat Muriqi
