Pháp luật

Cựu Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam “phù phép” hóa đơn 36.000 lít dầu thế nào?

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Hơn 530 giờ hoạt động ca nô “trên giấy” cùng hàng trăm hóa đơn xăng dầu khống đã được hợp thức hóa bởi cựu Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam,

Ngày 24-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án đối với bị cáo Trương Hoàn Lạc (SN 1967, trú phường Cẩm Lệ) cùng 5 đồng phạm về các hành vi sai phạm tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, gây thất thoát hàng trăm triệu đồng ngân sách nhà nước.

Sau khi xem xét, tòa tuyên phạt bị cáo Trương Hoàn Lạc 21 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

Cùng tội danh, Bùi Thị Trương Thảo (SN 1977, cựu kế toán trưởng Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam) và Dương Quang Vinh (SN 1979, thuyền trưởng ca nô) cùng mức án 15 tháng tù; Trương Thị Thủy (SN 1982, cựu thủ quỹ) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hai bị cáo Tôn Thị Kim Liên (SN 1990, Giám đốc Công ty Liên Hiệp Phát) và Lê Minh Cường (SN 1975, Giám đốc Công ty Thuận Nhân Phát) bị phạt lần lượt 450 triệu đồng và 300 triệu đồng về tội "mua bán trái phép hóa đơn".

Cựu Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam bị truy tố vì lập hóa đơn khống - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Hoàn Lạc – cựu Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam trước tòa

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2020 đến tháng 3-2023, Trương Hoàn Lạc – khi đó là Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam - đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thanh quyết toán nhiên liệu cho ca nô công vụ.

Tổng cộng, 319 chuyến công tác không có thật và 103 chuyến được kê khai thêm giờ hoạt động đã được đưa vào hồ sơ để hợp thức hóa việc rút tiền từ ngân sách.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lạc, Dương Quang Vinh ghi khống tổng cộng 531,42 giờ hoạt động ca nô cho các chuyến không diễn ra, đồng thời nâng khống thêm 82,1 giờ cho những chuyến có thật.

Các số liệu này được dùng làm căn cứ lập phiếu mua nhiên liệu, hồ sơ thanh toán với giá trị khống lên đến hơn 665 triệu đồng.

Đáng chú ý, 2 doanh nghiệp tư nhân là Công ty TNHH MTV xăng dầu Liên Hiệp Phát và Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát đã xuất hàng trăm hóa đơn khống theo yêu cầu của cảng vụ.

Cụ thể, Tôn Thị Kim Liên xuất khống 137 hóa đơn dầu và 15 hóa đơn nhớt với tổng giá trị hơn 317 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 15 triệu đồng.

Lê Minh Cường xuất 135 hóa đơn dầu trị giá gần 390 triệu đồng, nhưng lượng dầu thực giao chỉ hơn 1.200 lít, trị giá chưa đến 25 triệu đồng.

Sau khi thanh toán, Bùi Thị Trương Thảo tính toán khoản chênh lệch và chỉ đạo Trương Thị Thủy tiếp nhận tiền từ các nhà cung cấp.

Tổng số tiền chênh lệch được rút ra là 650,5 triệu đồng và được sử dụng cho nhiều khoản chi nội bộ như lễ, Tết, thăm hỏi, từ thiện… theo yêu cầu từ lãnh đạo đơn vị.

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ hành vi lập hồ sơ khống và hợp thức hóa hóa đơn đều do Trương Hoàn Lạc chủ trương và trực tiếp điều hành.

Lạc là người duyệt chi, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, từ việc ghi nhật ký hành trình đến liên hệ doanh nghiệp xuất hóa đơn.

HĐXX nhận định đây là vụ án có tổ chức, hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết chặt chẽ giữa các bị cáo trong cùng một đơn vị và cả bên ngoài nhằm mục đích trục lợi ngân sách Nhà nước.

Tin liên quan

Đường dây bán hóa đơn 50 tỉ ở Quảng Trị: Giám đốc, kế toán nào bị khởi tố?

Đường dây bán hóa đơn 50 tỉ ở Quảng Trị: Giám đốc, kế toán nào bị khởi tố?

(NLĐO) - Trong hai năm, nhóm giám đốc và kế toán ở Quảng Trị đã bán khống hơn 100 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng trị giá khoảng 50 tỉ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng

(NLĐO) - Để hợp thức hoá cho nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép, thu lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng.

Khởi tố nữ chủ tịch công ty bán hóa đơn khống cho "cát tặc"

(NLĐO)- Trịnh Thị Dung, Chủ tịch Công ty An Đại Phát 68, cùng đồng phạm đã xuất bán 30 hóa đơn khống để hợp thức hóa cát khai thác trái phép.

ngân sách nhà nước Cảng vụ Hàng hải cựu giám đốc bán hóa đơn khống lập khống hóa đơn
