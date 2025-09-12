HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đường dây bán hóa đơn 50 tỉ ở Quảng Trị: Giám đốc, kế toán nào bị khởi tố?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trong hai năm, nhóm giám đốc và kế toán ở Quảng Trị đã bán khống hơn 100 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng trị giá khoảng 50 tỉ đồng.

Đường dây bán hóa đơn 50 tỉ ở Quảng Trị: Giám đốc, kế toán nào bị khởi tố?- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với các đối tượng

Ngày 12-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, Quảng Trị) và một số doanh nghiệp khác có liên quan trên địa bàn.

Nhóm đối tượng bị khởi tố, gồm: Trần Chính Phong (SN 1978) - Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong, Trương Thị Thúy Diệu (SN 1984) - kế toán công ty bị khởi tố theo khoản 2 điều 203 Bộ luật hình sự,

Đặng Ngọc Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phước Long, Lê Thị Lân - kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang - bị khởi tố theo khoản 1 điều 203 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các năm 2022-2023, Trần Chính Phong và Trương Thị Thúy Diệu - đã bán trái phép hơn 100 hóa đơn giá trị gia tăng khống, không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ, với tổng giá trị khoảng 50 tỉ đồng cho nhiều công ty trên địa bàn Quảng Trị nhằm thu lợi bất chính.

Để hợp thức hóa, Diệu đã mua hóa đơn khống và xin hóa đơn từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh làm "đầu vào", sau đó xuất bán hóa đơn GTGT khống cho các công ty có nhu cầu. Mỗi hóa đơn được bán với mức 4,5% giá trị hàng hóa trước thuế. Sau khi trừ chi phí mua hóa đơn, số tiền chênh lệch được các đối tượng chia nhau.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Bắt nghi phạm người Trung Quốc trộm két sắt gần 2 tỉ đồng ở Quảng Trị

Bắt nghi phạm người Trung Quốc trộm két sắt gần 2 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Người đàn ông Trung Quốc đã gây ra 4 vụ cạy két sắt tại Quảng Trị, lấy đi gần 2 tỉ đồng. Công an đang truy bắt đồng phạm của nghi phạm này.

Vụ hàng trăm người dương tính ma túy ở Quảng Trị: Khởi tố 12 vụ án và 39 bị can

(NLĐO) - Liên quan vụ phát hiện hàng trăm người dương tính ma túy trong nhà hàng, quán bar, cơ quan công an đã chính thức khởi tố 12 vụ án và 39 bị can.

Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can Võ Thái Sơn

(NLĐO) - Công an Quảng Trị khởi tố bị can Võ Thái Sơn vì tái phạm khai thác cát lậu, từng bị xử phạt hành chính nhưng vẫn liều lĩnh vi phạm.

mua bán hóa đơn hóa đơn khống Quảng Trị Công ty Thanh Phong Trần Chính Phong Trương Thị Thúy Diệu giám đốc công ty Đặng Ngọc Quỳnh Lê Thị Lân khởi tố
