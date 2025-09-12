Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với các đối tượng

Ngày 12-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, Quảng Trị) và một số doanh nghiệp khác có liên quan trên địa bàn.

Nhóm đối tượng bị khởi tố, gồm: Trần Chính Phong (SN 1978) - Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong, Trương Thị Thúy Diệu (SN 1984) - kế toán công ty bị khởi tố theo khoản 2 điều 203 Bộ luật hình sự,

Đặng Ngọc Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phước Long, Lê Thị Lân - kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang - bị khởi tố theo khoản 1 điều 203 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các năm 2022-2023, Trần Chính Phong và Trương Thị Thúy Diệu - đã bán trái phép hơn 100 hóa đơn giá trị gia tăng khống, không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ, với tổng giá trị khoảng 50 tỉ đồng cho nhiều công ty trên địa bàn Quảng Trị nhằm thu lợi bất chính.

Để hợp thức hóa, Diệu đã mua hóa đơn khống và xin hóa đơn từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh làm "đầu vào", sau đó xuất bán hóa đơn GTGT khống cho các công ty có nhu cầu. Mỗi hóa đơn được bán với mức 4,5% giá trị hàng hóa trước thuế. Sau khi trừ chi phí mua hóa đơn, số tiền chênh lệch được các đối tượng chia nhau.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.