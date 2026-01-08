HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu giám đốc đăng kiểm nói về cơ chế "thu tiền dưới, nuôi lãnh đạo trên"

Trần Thái

( NLĐO) - Lời khai của các bị cáo cho thấy cơ chế thu, chi tiền hối lộ được tổ chức từ khâu nhận tiền của chủ phương tiện đến việc “chung chi” cho lãnh đạo Cục

Chiều 8-1, TAND TP HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V.

Lập nguồn tiền nuôi lãnh đạo

Lời khai của các bị cáo cho thấy cơ chế thu, chi tiền hối lộ được tổ chức bài bản, vận hành theo mô hình phân cấp, từ khâu nhận tiền của chủ phương tiện ở dây chuyền đăng kiểm đến việc “chung chi” cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải (cựu giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V) thừa nhận là người khởi xướng và điều hành toàn bộ quy trình thu, chi bất chính tại đơn vị. Bị cáo khai đã cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền từ chủ xe và môi giới để bỏ qua lỗi kỹ thuật của phương tiện, với mục đích vừa tăng thu nhập cho nhân viên, vừa tạo nguồn chi phí phục vụ việc “ngoại giao”.


Theo đó, Hải áp đặt định mức nộp tiền cố định đối với mỗi dây chuyền kiểm định: đầu năm 2022 là 10 triệu đồng/tuần/chuyền, đến tháng 3-2022 tăng lên 13 triệu đồng/tuần/chuyền. Hải khai việc nâng mức nộp này nhằm có nguồn tiền chung chi cho ông Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm), theo yêu cầu mỗi phương tiện kiểm định đạt phải trích từ 8.000 đến 15.000 đồng để nộp về Cục.

Trưởng dây chuyền "gom tiền"

Bị cáo Chu Đình Hiệp (cựu phó giám đốc Trung tâm) khai nhận vai trò đồng thuận và giám sát việc thực hiện cơ chế trên. Bị cáo Hiệp thừa nhận đã thống nhất với Nguyễn Xuân Hải về chủ trương cho đăng kiểm viên nhận hối lộ và cách thức phân chia lợi ích.

Theo Hiệp, sau khi trích nộp phần tiền cố định cho Hải để chi ngoại giao và chung chi cấp trên, số tiền còn lại được chia cho Ban giám đốc và các đăng kiểm viên trong dây chuyền. Cá nhân Hiệp nhận tiền hưởng lợi dưới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Cựu giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50 - 04 v bị xét xử tại TAND TP HCM - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

Trong khi đó, Nguyễn Trần Dũng (đăng kiểm viên bậc cao, trưởng chuyền phụ trách chuyền kiểm định số 3 và 4) khai là người trực tiếp tổ chức thu gom tiền hối lộ từ các đăng kiểm viên để nộp lên cấp trên. Sau khi nhận chủ trương từ Giám đốc Hải, Dũng đã triển khai cho các đăng kiểm viên trong hai dây chuyền thống nhất việc nhận tiền của chủ xe để bỏ qua lỗi.

Dũng là người tổng hợp tiền hối lộ theo ngày hoặc theo tuần, trích ra một khoản “cứng” từ 10 đến 13 triệu đồng mỗi tuần nộp cho Hải để phục vụ việc chung chi cho lãnh đạo Cục; số tiền còn lại mới được chia cho các đăng kiểm viên.

Bị cáo Dũng khai, riêng trong năm 2021, hai dây chuyền do bị cáo phụ trách đã phải chung chi cho Nguyễn Xuân Hải tổng cộng 520 triệu đồng từ nguồn tiền hối lộ của chủ phương tiện.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 22-1.

