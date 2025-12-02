HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu Giám đốc ĐH Huế đã nộp đủ số tiền tỉ chiếm đoạt trước khi hầu tòa

Q.Nhật

(NLĐO) - Cựu Giám đốc ĐH Huế đã bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỉ đồng từ các học viên cao học muốn thi chứng chỉ ngoại ngữ B1.

Ngày 2-12, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Đại học (ĐH) Huế và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987; trú TP HCM) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" không diễn ra như lịch dự kiến của TAND TP Huế. Một số thông tin cho biết nguyên nhân là do bị cáo có đơn kiến nghị được hoãn phiên tòa.

Cựu Giám đốc Đại học Huế đã nộp đủ số tiền tỉ chiếm đoạt của học viên cao học - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đọc lệnh bắt bị can Lê Anh Phương, cựu Giám đốc ĐH Huế.

Ông Lê Anh Phương (SN 1974; quê tỉnh Quảng Trị) được bổ nhiệm làm Giám đốc ĐH Huế nhiệm kỳ 2021-2026 vào tháng 7-2022. Ông Phương từng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy ĐH Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế.

Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phương về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2021, ông Lê Anh Phương, khi đó là Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, có trách nhiệm quản lý chung hoạt động của trường.

Để đủ điều kiện đầu ra, các học viên cao học cần chứng chỉ hoặc chứng nhận ngoại ngữ bậc B1 nên ông Phương đã thống nhất với đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế để liên kết tổ chức ôn và thi. Quy định của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế nêu rõ chỉ thu 4,9 triệu đồng/học viên và cũng có cơ chế trích lại 30% hỗ trợ đơn vị phối hợp.

Công an bắt tạm giam ông Lê Anh Phương, cựu Giám đốc ĐH Huế vào ngày 18-1.

Tuy nhiên, ông Lê Anh Phương đã không đưa nội dung này ra bàn bạc trong Hội đồng Nhà trường mà tự ý chỉ đạo Nguyễn Văn Vinh, khi đó là Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau ĐH, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, soạn thảo thông báo, nâng mức thu lên 7,5 triệu đồng/học viên.

Vinh đã chỉ đạo các chuyên viên soạn thảo 2 thông báo vào tháng 7 và tháng 9-2021 để ông Phương ký ban hành. Từ các thông báo này, họ đã thu tiền của 1.050 học viên hai khóa cao học K29 và K30 hơn 7,8 tỉ đồng. Sau khi chuyển hơn 5,1 tỉ đồng cho Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế theo quy định, các bị can giữ lại là hơn 2,7 tỉ đồng và hơn 1,1 tỉ đồng được trích lại 30%.

Tổng cộng số tiền các bị can quản lý là hơn 3,89 tỉ đồng, Lê Anh Phương và Nguyễn Văn Vinh đã chi khoảng 759 triệu đồng cho các hoạt động in ấn, bồi dưỡng người thu hộ...

Cáo trạng cáo buộc các bị cáo chiếm đoạt hơn 3,1 tỉ đồng, trong đó Lê Anh Phương là 3,07 tỉ đồng, Nguyễn Văn Vinh 64,4 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, cả hai bị can thành khẩn khai báo. Ông Lê Anh Phương và gia đình đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền 3,07 tỉ đồng; ông Vinh nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

