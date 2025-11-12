Trường ĐH Sư phạm TP HCM đồng hành với ngành giáo dục An Giang

Ngày 12-11, tại An Giang, Trường ĐH Sư phạm TP HCM và Sở GD-ĐT tỉnh An Giang ký thỏa thuận hợp tác về chương trình phối hợp hành động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đại diện Trường ĐH Sư phạm TP HCM và Sở GD-ĐT tỉnh An Giang ký hợp tác

Mục tiêu chính của thỏa thuận là tăng cường mối quan hệ hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực giáo dục; phối hợp giải quyết các vấn đề phát triển giáo dục tại địa phương; đặc biệt là nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và các yêu cầu chuyển đổi số của ngành.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP HCM, cam kết huy động các nguồn lực chuyên gia, kinh nghiệm và các chương trình đào tạo tốt nhất để đồng hành với ngành giáo dục An Giang.

"Chúng tôi đặc biệt tập trung vào việc bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực số cho giáo viên và cán bộ quản lí ngành giáo dục tỉnh An Giang nhằm đáp ứng các yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và các nội dung đổi mới của giáo dục hiện nay" - GS-TS Huỳnh Văn Sơn, nhấn mạnh.

Sự hợp tác chiến lược với một cơ sở đào tạo sư phạm hàng đầu như Trường ĐH Sư phạm TP HCM là cơ hội lớn để An Giang tạo ra đột phá về chất lượng đội ngũ. "Chúng tôi tin tưởng việc hợp tác khảo sát, bồi dưỡng và thí điểm các mô hình mới sẽ giải quyết hiệu quả những yêu cầu thực tiễn mà ngành giáo dục tỉnh đang đặt ra. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đột phá mà ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang quyết tâm thực hiện" - ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, nói.