Pháp luật

Cựu giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhận án treo, phó giám đốc nhận 2 năm 6 tháng tù

Trần Thái - Hà Nguyễn

(NLĐO) - HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Lê Hồng Sơn có mối quan hệ nhân quả với hậu quả, gây thiệt hại tổng cộng là 142,6 tỉ đồng.

Ngày 12-12, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC; đang trốn truy nã); ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM; ông Lê Hoài Nam, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cùng 13 bị cáo về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu chỉ đạo thành lập nhóm Công ty quân xanh tham gia các gói thầu trong cả nước nhằm thực hiện các hành vi thông thầu gian lận trong đấu thầu để giúp công ty AIC trúng thầu. Công ty AIC đã trúng 71 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 145 tỉ đồng. 

Cựu giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM gây thiệt hại hơn 142 tỉ đồng, nhận án treo - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Hồng Sơn tại toà

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu trưởng ban quản lý và phát triển dự án một của Công ty AIC),  giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Nhàn.

Bị cáo Lê Hồng Sơn (cựu giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM) ký chỉ định thầu định giá và tư vấn trái quy định, thành lập tổ chuyên gia đấu thầu không đúng tiêu chuẩn, và ký văn bản có tính định hướng can thiệp trái pháp luật. HĐXX đánh giá hành vi này có mối quan hệ nhân quả với hậu quả, gây thiệt hại tổng cộng là 142,6 tỉ đồng. 

Bị cáo Lê Hoài Nam (cựu phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo) đã ký hợp đồng định giá với Công ty Đông Nam Á và ký hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu với Công ty Phú Bình khi chưa yêu cầu cung cấp hồ sơ năng lực. Bị cáo ký văn bản hướng dẫn thực hiện việc mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ đối với 89 trường trung học phổ thông bằng hình thức mua sắm trực tiếp khi chưa được UBND TP chấp thuận chủ trương. 

Bị cáo phải chịu trách nhiệm chính đối với thiệt hại do các đơn vị tiến hành mua sắm tài sản theo hướng dẫn do bị cáo ký ban hành. HĐXX đánh giá tổng thiệt hại đối với 90 gói thầu là hơn 29,4 tỉ đồng. 

Cựu giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM gây thiệt hại hơn 142 tỉ đồng, nhận án treo - Ảnh 2.

Các bị cáo tại toà

Bị cáo Lê Phương Nga (cựu chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP; từng trốn truy nã) đã ký các tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu. Bị cáo không tổ chức cho các tổ chuyên gia đấu thầu hoạt động, không tổ chức việc nghiệm thu và thanh toán đúng quy định, gây thiệt hại cho nhà nước 763 tỉ đồng. 

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt 16 bị cáo cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn lãnh 8 năm tù; tổng hợp hình phạt chung của các bản án là 30 năm tù. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga lãnh 7 năm tù; tổng hợp hình phạt chung của các bản án là 30 năm tù.

Bị cáo Lê Hồng Sơn lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Bị cáo Lê Hoài Nam 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC) phải liên đới bồi thường theo phần bằng nhau số tiền hơn 76,5 tỉ đồng.

