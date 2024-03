Cựu Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng "rút ruột" tiền tỉ ra sao?

Ngày 7-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phạm Quốc Dân (SN 1977; cựu Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) U Minh Thượng) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Một góc Vườn Quốc gia U Minh Thượng

Cùng bị khởi tố, bị bắt tạm giam với ông Dân còn có Bùi Ngọc Hà (SN 1976, ngụ tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Xây lắp 579 Hà Nội và Nguyễn Viết Thành (SN 1984; ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), nguyên nhân viên Công ty CP Tư vấn - Đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh, về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phạm Quốc Dân, cựu Giám đốc VQG U Minh Thượng, nghe đọc quyết định khởi tố và bắt giam. Ảnh: Văn Vũ

Ba bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam vì có sai phạm liên quan Dự án Đầu tư, khôi phục, bảo vệ, phát triển VQG U Minh Thượng (Dự án khôi phục) và Dự án Bảo tồn, phát triển VQG Minh Thượng đến năm 2020 (Dự án bảo tồn) do VQG U Minh Thượng làm chủ đầu tư, có tổng nguồn vốn gần 227 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 18-1-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký Kết luận thanh tra 01/KL-UBND, chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiệm trọng tại các dự án này.

Theo đó, đối với Dự án bảo tồn, thanh tra chỉ rõ việc lập dự toán thẩm định, phê duyệt chi phí áp dụng định mức chưa phù hợp, làm tăng giá trị dự toán và giá gói thầu với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Ông Phạm Quốc Dân, cựu Giám đốc VQG U Minh Thượng. Ảnh: Văn Vũ

Trong thi công, một số hạng mục công trình không bảo đảm đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt; khai tăng, khai khống khối lượng để thanh toán với tổng số tiền hơn 2,593 tỉ đồng.

Thanh toán nhưng không thực hiện việc giám sát thi công với tổng số tiền hơn 197 triệu đồng; cung cấp thiết bị chưa đúng quy định về đăng ký tiêu chuẩn chất lượng số tiền 470 triệu đồng.

Ngoài ra, thanh tra còn kết luận việc lập hồ sơ mời thầu tại gói thầu trên có hàng loạt nội dung sai phạm, như: Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu không đủ năng lực và kinh nghiệm; yêu cầu lịch sử hợp đồng, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm, kinh nghiệm quản lý không đúng quy định; xét hồ sơ dự thầu một số nội dung không đúng quy định của hồ sơ mời thầu…

Bùi Ngọc Hà và Nguyễn Viết Thành bị bắt do cấu kết "rút ruột" tiền dự án tại VQG U Minh Thượng

Tại Dự án khôi phục, thanh tra chỉ ra việc thi công không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt số tiền hơn 439 triệu đồng; không có các thủ tục biên bản bàn giao mặt bằng, biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, nhật ký công trình, bản vẽ hoàn công; quyết toán nhưng không chứng từ số tiền hơn 64 triệu đồng; kết quả kiểm định đã xác định sai phạm số tiền hơn 710 triệu đồng.

Đáng chú ý, thanh tra xác định tại 3 gói thầu: Nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng đoạn từ cầu KT2 đến kênh 17; công trình nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng từ Khu căn cứ Tỉnh ủy đến Kênh K10 và gói xây dựng công trình cáp điện hạ thế 0,4kV, điện chiếu sáng công cộng khu hành chính có dấu hiệu "móc ngoặc" giữa lãnh đạo VQG U Minh Thượng và đơn vị thi công.

Cụ thể, cơ quan thẩm định, giám sát đã không tuân thủ quy định khi chất lượng công trình không bảo đảm mà vẫn ký nghiệm thu, quyết toán. Thậm chí, công trình đã bị "rút ruột" bằng cách thay thế vật liệu xây dựng không bảo đảm…

Những sai phạm tại 2 dự án trên đã làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 6 tỉ đồng. Trong đó, Dự án bảo tồn thất thoát hơn 4,9 tỉ đồng; Dự án khôi phục thất thoát hơn 1,2 tỉ đồng.

Tháng 7-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại VQG U Minh Thượng.

Đến tháng 2-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại VQG U Minh Thượng. Đồng thời, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can nêu trên.