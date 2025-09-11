HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu hiệu trưởng lừa nhận "tiền cọc" đất dự án, lấy gần 90 tỉ đồng chơi cá cược

Tr.Đức

(NLĐO)- Nhận "tiền cọc" gần 90 tỉ đồng mua đất dự án, 1 cựu hiệu trưởng trường học đã chi tiêu cá nhân, trả nợ và mua tiền điện tử để tham gia cá cược.

Ngày 10-9, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Xuân Dương (SN 1981, trú tại xã Mao Điền, TP Hải Phòng; nguyên Hiệu trưởng Trường THCS xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nguyên hiệu trưởng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 90 tỉ đồng để đánh bạc - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Xuân Dương tại phiên toà

Theo cáo trạng, tháng 10-2021, Dương biết UBND tỉnh Hải Dương (cũ) giao cho Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư dự án "Chợ đầu mối nông sản và khu dân cư mới xã Cẩm Văn". Dự án đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng, chưa đủ điều kiện mở bán.

Tuy nhiên, do cần tiền để đánh bạc và trả nợ nên Dương đã gặp anh Nguyễn Văn Ph. (SN 1980, trú tại xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng) làm nghề môi giới bất động sản giới thiệu, quảng cáo sai sự thật về việc dự án "Chợ đầu mối nông sản và khu dân cư mới xã Cẩm Văn" sẽ triển khai thực hiện trong vòng từ 3 - 6 tháng.

Cùng với đó, Dương tung thông tin giả là được ông Vương Đức Ng., Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành, ủy quyền nhận tiền đặt cọc các lô đất của dự án. Để lấy lòng tin, Dương cho anh Ph. xem sơ đồ dự án lấy từ mạng xã hội và chỉ vị trí các lô đất được "ông Ng. cho đặt cọc giữ chỗ để được quyền ưu tiên mua". Dương bảo anh Ph. nhận tiền đặt cọc và tiền chênh của người có nhu cầu mua đất của dự án, chuyển hết cho Dương để nộp về Công ty TNHH Trường Thành.

Từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2023, Dương nhiều lần tự soạn, viết và đánh máy các giấy tờ gồm 5 giấy nhận tiền, 1 giấy nhận tiền đặt cọc đất, 1 giấy xác nhận đặt cọc mua lô đất, 1 phiếu thu, nội dung: Nguyễn Xuân Dương cùng vợ là chị Bùi Thị H. nộp tiền cho Công ty TNHH Trường Thành để đặt cọc, mua các lô đất của dự án "Chợ đầu mối nông sản và khu dân cư mới xã Cẩm Văn".

Dương tự ký tên vào các mục bên giao tiền, bên nộp tiền, bên mua. Tự ký, viết họ tên ông Vương Đức Ng. vào các mục: Bên nhận tiền, Bên nhận tiền (Chủ đầu tư Vương Đức Ng.), xác nhận của Công ty TNHH Trường Thành, Xác nhận của chủ đầu tư, Bên nhận tiền của các giấy tờ kể trên...

Tin tưởng thông tin Dương đưa ra là thật, từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2022, anh Nguyễn Văn Ph. và vợ đứng ra nhận tiền của 36 người dân trên địa bàn các tỉnh Hải Dương (cũ), Bắc Ninh với số tiền 85,165 tỉ đồng để đặt mua 121 lô đất. Vợ chồng anh Ph. cũng tự bỏ hơn 4 tỉ đồng đặt mua 42 lô đất. Tổng số tiền vợ chồng anh Ph. chuyển cho Dương 89,196 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tiền của anh Ph., Dương không nộp cho Công ty TNHH Trường Thành, không đầu tư kinh doanh mà sử dụng chi tiêu cá nhân, trả nợ và mua tiền điện tử để tham gia cá cược ở các sàn quyền chọn nhị phân (BO) trên internet. Sau khi thua hết tiền, Dương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 27-4-2024, biết không thể trốn thoát, Dương đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương (cũ) đầu thú.

Sau khi xem xét đề nghị của VKSND TP Hải Phòng và căn cứ vào các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Xuân Dương. Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Dương có trách nhiệm trả cho anh Nguyễn Văn Ph. 89,196 tỉ đồng. Anh Ph. có trách nhiệm trả tiền cho những người đã đặt cọc mua đất.

nguyên hiệu trưởng cá cược lừa đảo chiếm đoạt tài sản môi giới bất động sản
    Thông báo