Ngày 13-8, ông Đỗ Mạnh Tăng, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên, cho biết đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên, đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Bị cáo Thái Khắc Thành quay đầu lại nhìn vợ ôm con nhỏ đứng khóc tiễn chồng lên xe thùng về trại tạm giam sau khi tòa sơ thẩm tuyên án

Theo đó, TAND tỉnh Hưng Yên kiến nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 8-8-2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên theo quy định của pháp luật, để Tòa án nhân dân tỉnh xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Ngay khi nhận được nhiều thông tin phản ánh khác nhau trên mạng xã hội, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện trưởng VKSND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh để nắm bắt toàn bộ nội dung vụ án; yêu cầu Chánh án TAND khu vực 5, Viện trưởng VKSND khu vực 5 và Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, Kiểm sát viên - kiểm sát xét xử và thực hành quyền công tố tại phiên tòa báo cáo giải trình.

Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 8-8-2025 của TAND khu vực 5 - Hưng Yên và các quy định của pháp luật, thấy rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24-6-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025).

Tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT, gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae) thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB).

Bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể thu giữ của Thái Khắc Thành là "Gà lôi trắng là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục I- nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22-1-2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)" và tuyên bố bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Ngày 13-8, tại quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cũng trong ngày 13-8, TAND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh bị cáo Thái Khắc Thành và vợ con đã gây xôn xao dư luận những ngày qua

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trong những ngày qua, thông tin bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị TAND Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" đã gây xôn xao dư luận.

Theo tài liệu vụ án, năm 2024, anh Thành mua trên mạng xã hội 1 con gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ giá 4,5 triệu đồng. Qua mạng xã hội, Thành liên hệ, trao đổi với một người không quen biết ở huyện Diễn Châu (cũ) 1 chim chích chòe lửa của anh lấy 2 con gà lôi mái của người này để nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó, anh Thành không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình nuôi, các con gà mái đẻ được 13 trứng, ấp nở được 10 gà lôi con. Tháng 3-2025, do muốn bán gà lôi con lấy tiền nên đã đăng bán lên Facebook.

Ngày 26-3-2025, Thành nhận tin nhắn qua Facebook của một người, hỏi mua 10 gà lôi con, 2 người thống nhất giá 500 ngàn đồng/con, số tiền phải thanh toán là 5 triệu đồng. Do gà con còn non, người mua nhờ Thành nuôi thêm mấy ngày với tiền công nuôi là 1 triệu đồng, hẹn ngày giao gà là 2-4-2025.

Khi người vận chuyển đang giao gà lôi trắng cho khách đến địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ, nay thuộc Hưng Yên) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra. Lực lượng chức năng sau đó đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, thu giữ 3 con gà lôi.

Ngày 8-8, Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".