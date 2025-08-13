HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Kháng nghị toàn bộ bản án, người đàn ông nuôi, bán 13 con gà lôi trắng được cho tại ngoại

Tr.Đức

(NLĐO)- TAND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 13-8, ông Đỗ Mạnh Tăng, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên, cho biết đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên, đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Kháng nghị toàn bộ bản án gà lôi trắng của Thái Khắc Thành tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Bị cáo Thái Khắc Thành quay đầu lại nhìn vợ ôm con nhỏ đứng khóc tiễn chồng lên xe thùng về trại tạm giam sau khi tòa sơ thẩm tuyên án

Theo đó, TAND tỉnh Hưng Yên kiến nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 8-8-2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên theo quy định của pháp luật, để Tòa án nhân dân tỉnh xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Ngay khi nhận được nhiều thông tin phản ánh khác nhau trên mạng xã hội, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện trưởng VKSND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh để nắm bắt toàn bộ nội dung vụ án; yêu cầu Chánh án TAND khu vực 5, Viện trưởng VKSND khu vực 5 và Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, Kiểm sát viên - kiểm sát xét xử và thực hành quyền công tố tại phiên tòa báo cáo giải trình.

Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 8-8-2025 của TAND khu vực 5 - Hưng Yên và các quy định của pháp luật, thấy rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24-6-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025).

Tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT, gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae) thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB).

Bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể thu giữ của Thái Khắc Thành là "Gà lôi trắng là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục I- nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22-1-2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)" và tuyên bố bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Ngày 13-8, tại quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cũng trong ngày 13-8, TAND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Kháng nghị toàn bộ bản án gà lôi trắng của Thái Khắc Thành tại Hưng Yên - Ảnh 2.

Hình ảnh bị cáo Thái Khắc Thành và vợ con đã gây xôn xao dư luận những ngày qua

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trong những ngày qua, thông tin bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị TAND Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" đã gây xôn xao dư luận.

Theo tài liệu vụ án, năm 2024, anh Thành mua trên mạng xã hội 1 con gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ giá 4,5 triệu đồng. Qua mạng xã hội, Thành liên hệ, trao đổi với một người không quen biết ở huyện Diễn Châu (cũ) 1 chim chích chòe lửa của anh lấy 2 con gà lôi mái của người này để nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó, anh Thành không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình nuôi, các con gà mái đẻ được 13 trứng, ấp nở được 10 gà lôi con. Tháng 3-2025, do muốn bán gà lôi con lấy tiền nên đã đăng bán lên Facebook.

Ngày 26-3-2025, Thành nhận tin nhắn qua Facebook của một người, hỏi mua 10 gà lôi con, 2 người thống nhất giá 500 ngàn đồng/con, số tiền phải thanh toán là 5 triệu đồng. Do gà con còn non, người mua nhờ Thành nuôi thêm mấy ngày với tiền công nuôi là 1 triệu đồng, hẹn ngày giao gà là 2-4-2025.

Khi người vận chuyển đang giao gà lôi trắng cho khách đến địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ, nay thuộc Hưng Yên) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra. Lực lượng chức năng sau đó đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, thu giữ 3 con gà lôi.

Ngày 8-8, Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Tin liên quan

Vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng: Có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự ?

Vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng: Có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự ?

(NLĐO) - Bị cáo Thành lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng có tình những tiết được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Vụ 6 năm tù vì nuôi, bán gà lôi trắng: Quy định mới từ 1-7-2025

(NLĐO) - Từ ngày 1-7-2025, gà lôi trắng nằm trong nhóm IIB: động vật rừng hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

(NLĐO) - Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án một người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.

gà lôi trắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo