HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Cựu HLV Real Madrid nhận nhiệm vụ giải cứu tuyển Ghana

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) - Không phải Joachim Low như dư luận đồn đoán, Ghana chính thức bổ nhiệm nhà cầm quân Carlos Queiroz dẫn dắt đội tuyển nước này tham dự World Cup 2026.

Chỉ hai tháng trước khi World Cup khởi tranh, Ghana - một đội bóng mạnh của châu Phi - đã quyết định giao phó trọng trách thuyền trưởng cho Carlos Queiroz. Nhà cầm quân 73 tuổi người Bồ Đào Nha từng làm trợ lý cho huyền thoại Alex Ferguson tại Man United, đảm nhận trọng trách HLV trưởng của Real Madrid cũng như kinh qua việc dẫn dắt Bồ Đào Nha và nhiều đội tuyển quốc gia khác.

Cựu HLV Real Madrid nhận nhiệm vụ giải cứu tuyển Ghana - Ảnh 1.

Carlos Queiroz tại World Cup 2022

Sau khi sa thải HLV Otto Addo cuối tháng 3 vừa qua, "Những ngôi sao đen" ráo riết tìm kiếm người thay thế ở thời điểm chỉ còn khoảng 70 ngày trước khi World Cup khởi tranh. Nhiều tên tuổi hàng đầu được cho là đã được Liên đoàn bóng đá Ghana liên hệ, bao gồm cả cựu HLV tuyển Đức Joachim Low.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, thông tin chính thức chỉ vừa được phía Ghana xác nhận, với việc bổ nhiệm Carlos Queiroz vào vị trí HLV trưởng.

Thông báo từ Liên đoàn bóng đá Ghana nêu rõ: "Hội đồng điều hành, phối hợp cùng các bên liên quan, đã bổ nhiệm Carlos Queiroz làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia – Black Stars. Ông sẽ dẫn dắt Ghana tại World Cup 2026 tổ chức ở Canada, Mexico và Mỹ. Ban huấn luyện dưới quyền Queiroz sẽ bắt tay vào công việc ngay lập tức để chuẩn bị cho giải đấu khởi tranh từ ngày 11-6-2026".

Cựu HLV Real Madrid nhận nhiệm vụ giải cứu tuyển Ghana - Ảnh 2.

Ghana đang sa sút phong độ trước ngày dự World Cup

Đây không phải lần đầu Queiroz tham dự World Cup. Ông từng góp mặt 4 Cúp Thế giới liên tiếp, dẫn dắt Iran các năm 2014, 2018, 2022 và đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2010. Thành tích tốt nhất của ông là đưa Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 trước khi bị đánh bại bởi tuyển láng giềng Tây Ban Nha,

Màn ra mắt của Queiroz trên cương vị HLV Ghana sẽ là trận giao hữu với tuyển Mexico tại sân Estadio Cuauhtemoc (Puebla), ghi nhận cột mốc trận đấu thứ 500 trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Trong suốt 36 năm cầm quân, Queiroz từng dẫn dắt nhiều CLB - Sporting Lisbon, Real Madrid, Man United - và các đội tuyển Nam Phi, Colombia, Ai Cập, Qatar, Oman, Bồ Đào Nha và Iran.

Cựu HLV Real Madrid nhận nhiệm vụ giải cứu tuyển Ghana - Ảnh 3.

Qũy thời gian hạn hẹp liệu có giúp Carlos Queiroz thể hiện tài nghệ ở tuyển Ghana?

Ghana sẽ khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng trận gặp Panama ngày 18-6 trên sân BMO Field (Toronto, Canada). Đội bóng châu Phi chung bảng với Anh, Panama và Croatia.

Tin liên quan

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo