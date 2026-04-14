Cựu HLV Real Madrid nhận nhiệm vụ giải cứu tuyển Ghana

Chỉ hai tháng trước khi World Cup khởi tranh, Ghana - một đội bóng mạnh của châu Phi - đã quyết định giao phó trọng trách thuyền trưởng cho Carlos Queiroz. Nhà cầm quân 73 tuổi người Bồ Đào Nha từng làm trợ lý cho huyền thoại Alex Ferguson tại Man United, đảm nhận trọng trách HLV trưởng của Real Madrid cũng như kinh qua việc dẫn dắt Bồ Đào Nha và nhiều đội tuyển quốc gia khác.



Carlos Queiroz tại World Cup 2022

Sau khi sa thải HLV Otto Addo cuối tháng 3 vừa qua, "Những ngôi sao đen" ráo riết tìm kiếm người thay thế ở thời điểm chỉ còn khoảng 70 ngày trước khi World Cup khởi tranh. Nhiều tên tuổi hàng đầu được cho là đã được Liên đoàn bóng đá Ghana liên hệ, bao gồm cả cựu HLV tuyển Đức Joachim Low.

Tuy nhiên, thông tin chính thức chỉ vừa được phía Ghana xác nhận, với việc bổ nhiệm Carlos Queiroz vào vị trí HLV trưởng.

Thông báo từ Liên đoàn bóng đá Ghana nêu rõ: "Hội đồng điều hành, phối hợp cùng các bên liên quan, đã bổ nhiệm Carlos Queiroz làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia – Black Stars. Ông sẽ dẫn dắt Ghana tại World Cup 2026 tổ chức ở Canada, Mexico và Mỹ. Ban huấn luyện dưới quyền Queiroz sẽ bắt tay vào công việc ngay lập tức để chuẩn bị cho giải đấu khởi tranh từ ngày 11-6-2026".

Ghana đang sa sút phong độ trước ngày dự World Cup

Đây không phải lần đầu Queiroz tham dự World Cup. Ông từng góp mặt 4 Cúp Thế giới liên tiếp, dẫn dắt Iran các năm 2014, 2018, 2022 và đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2010. Thành tích tốt nhất của ông là đưa Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 trước khi bị đánh bại bởi tuyển láng giềng Tây Ban Nha,

Màn ra mắt của Queiroz trên cương vị HLV Ghana sẽ là trận giao hữu với tuyển Mexico tại sân Estadio Cuauhtemoc (Puebla), ghi nhận cột mốc trận đấu thứ 500 trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Trong suốt 36 năm cầm quân, Queiroz từng dẫn dắt nhiều CLB - Sporting Lisbon, Real Madrid, Man United - và các đội tuyển Nam Phi, Colombia, Ai Cập, Qatar, Oman, Bồ Đào Nha và Iran.

Qũy thời gian hạn hẹp liệu có giúp Carlos Queiroz thể hiện tài nghệ ở tuyển Ghana?

Ghana sẽ khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng trận gặp Panama ngày 18-6 trên sân BMO Field (Toronto, Canada). Đội bóng châu Phi chung bảng với Anh, Panama và Croatia.