Thể thao

Thua Đức, HLV tuyển Ghana bị sa thải khi World Cup chỉ còn 72 ngày khởi tranh

Quốc An

(NLĐO) - Sau thất bại 1-2 trước Đức ở trận giao hữu sáng 31-3, HLV Otto Addo bất ngờ bị tuyển Ghana sa thải, dù góp công lớn đưa đội giành vé đến VCK World Cup

Theo Reuters, sau thất bại rạng sáng 31-3 trước Đức, LĐBĐ Ghana (GFA) vừa ra quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Otto Addo ngay lập tức. Thông báo nêu rõ việc chia tay có hiệu lực tức thì, khép lại nhiệm kỳ chưa trọn vẹn của ông Addo.

Trong lần thứ 2 dẫn dắt Ghana (từ 2024), ông trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Ghana đưa đội tuyển góp mặt ở hai kỳ World Cup (2022 và 2026).

Tuy nhiên, thành tích thiếu sự ổn định khiến chiếc ghế của ông lung lay dữ dội. Trong 22 trận kể từ khi tái nhiệm, ông chỉ thắng 8, thua 9. Chuỗi phong độ kém với 4 thất bại liên tiếp trước Nhật Bản (0-2), Hàn Quốc (0-2), Áo (1-5) và Đức (1-2), đặc biệt là trận thua đậm trước Áo, đã khiến làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ dâng cao.

Thua Đức, HLV tuyển Ghana bị sa thải khi World Cup chỉ còn 72 ngày đếm ngược - Ảnh 1.

Trận thua Đức sáng nay được xem là "giọt nước tràn ly" khiến GFA đưa ra quyết định dứt khoát. Dù vậy, truyền thông quốc tế cũng không loại trừ việc này đến từ khả năng liên đoàn muốn tìm một HLV đẳng cấp hơn cho chiến dịch World Cup sắp tới.

Việc thay tướng khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ còn 72 ngày là cú sốc với bóng đá Ghana. Trước đó, Walid Regragui, HLV trưởng tuyển Morocco cũng đã từ chức trong bối cảnh World Cup đang đến gần.

Trước đó, nhà cầm quân sinh năm 1975 trở lại dẫn dắt tuyển Ghana từ tháng 3-2024, sau giai đoạn 2022. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, đội bóng Tây Phi gây thất vọng lớn khi không thể giành vé dự AFCON 2025, đánh dấu lần đầu tiên vắng mặt sau 30 năm góp mặt ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa, dù sở hữu nhiều ngôi sao đang chơi tại Ngoại hạng Anh như Semenyo hay Kudus.

Dù vậy, ông Addo vẫn kịp để lại dấu ấn khi giúp Ghana vượt qua vòng loại khu vực châu Phi để giành vé dự World Cup 2026

