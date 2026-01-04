HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cứu hộ kịp thời 3 du khách gặp sự cố khi leo núi Bà Đen đầu năm

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Chỉ trong 3 ngày đầu năm 2026, lực lượng cứu hộ núi Bà Đen đã hỗ trợ 3 du khách bị kiệt sức, mất nước, lạc đường khi leo núi.

Ngày 4-1, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) cho biết, từ ngày 1 đến 3-1, Đội Cứu nạn cứu hộ của đơn vị đã kịp thời hỗ trợ 3 trường hợp du khách gặp sự cố trong quá trình leo núi. 

Các du khách trên rơi vào tình trạng đuối sức, mất nước và lạc đường do chưa chuẩn bị đầy đủ thể lực, nước uống cũng như kỹ năng di chuyển, trong bối cảnh lượng người leo núi đầu năm tăng đột biến. 

Cứu hộ kịp thời 3 du khách gặp sự cố khi leo núi Bà Đen đầu năm - Ảnh 1.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cảnh báo du khách khi leo núi

Trước nguy cơ mất an toàn, Ban Quản lý đề nghị du khách và các nhóm phượt thủ nghiêm túc thực hiện theo thông báo của đơn vị này. 

Theo đó, du khách chỉ được leo núi theo cung đường cột điện, tuyến từ chân núi lên Chùa Bà và ngược lại, với thời gian xuất phát từ 5 giờ đến 11 giờ. 


Ban Quản lý lưu ý tuyệt đối không bắt đầu leo núi sau 11 giờ để tránh nguy cơ không kịp xuống núi trước khi trời tối, dễ dẫn đến lạc đường, tai nạn. 

Du khách cũng bắt buộc đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ trước khi thực hiện hành trình. 

Ngoài ra, du khách cần chuẩn bị đầy đủ thể lực, nước uống, dụng cụ sơ cứu cá nhân; không tham gia leo núi khi sức khỏe không đảm bảo. 

Ban Quản lý nghiêm cấm mang theo chất cấm, vật dễ cháy nổ; không chặt phá rừng, hoa màu và không xả rác. 

Trường hợp cần hỗ trợ hoặc gặp sự cố như lạc đường, tai nạn, kiệt sức, du khách có thể liên hệ Đội Cứu nạn cứu hộ núi Bà Đen qua đường dây nóng 0276.3875.678 (hoạt động 24/24).

tỉnh Tây Ninh núi Bà Đen đường dây nóng lực lượng cứu hộ Ban Quản lý
