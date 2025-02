Chiều 19-2, Bệnh viện Gia An 115 (TP HCM) cho hay vừa cứu kịp ca bệnh nguy cấp hẹp mạch máu tim đến 99% mà không hay biết.

Bác sĩ Dương Duy Trang thông tim cứu ca bệnh hẹp 99% mạch máu

Bệnh nhân là bà B.T.D (70 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), đi khám do thỉnh thoảng đau ngực và mệt mỏi. Bà D. có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu, suy thận và nhồi máu não.

Trước đó, bà đi khám và điều trị nội khoa tại một số bệnh viện tại địa phương nhưng tình trạng không cải thiện. Suốt một tháng vừa qua, bà thỉnh thoảng xuất hiện các cơn đau ngực thoáng qua, mỗi cơn kéo dài vài phút, người mệt mỏi.

Tại Bệnh viện Gia An 115, các bác sĩ phát hiện bà bị hẹp tắc nặng nhiều vị trí ở động mạch vành, trong đó hẹp 99% ở RCA II, thâm nhiễm RCA III; hẹp 90% ở LAD I-II; hẹp 80% ở CX I. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ nhồi máu cơ tim, dẫn đến tử vong do dòng máu tắc nghẽn. Do có bệnh nền nặng, các bác sĩ đã phải 2 lần mới thực hiện nong và đặt stent tái thông mạch máu cho bà.

Theo BS.CK2 Dương Duy Trang, Trưởng Khoa Nội tim mạch - Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Gia An 115, trường hợp bà D. rất may mắn vì được phát hiện kịp thời khi hệ mạch vành bị hẹp tại nhiều vị trí, trong đó có những vị trí hẹp nặng 90%-99%, nguy cơ nhồi máu cơ tim rất cao.

"Bệnh lý tim mạch thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, kể cả khi xuất hiện triệu chứng thì cũng mơ hồ, thoáng qua. Do đó, tốt nhất mỗi người cần chủ động thăm khám sức khỏe tim mạch định kỳ và đặc biệt cần chú ý lắng nghe cơ thể để không bỏ qua bất kỳ triệu chứng nào dù nhỏ nhất" - BS Trang khuyến cáo.